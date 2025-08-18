Газета
Главная / Общество /

ВЦИОМ: для счастья россиянам нужно 226 000 рублей в месяц

42% граждан удовлетворены своими доходами
Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средний «счастливый доход» в 2025 г., по мнению опрошенных россиян, должен составлять 226 921 руб. в месяц, что эквивалентно примерно двум с половиной средним зарплатам. Такие данные привел аналитический центр ВЦИОМ. Для сравнения, в 2017 г. показатель был почти в два раза ниже – 109 000 руб.

За последние 26 лет отношение россиян к деньгам изменилось, сообщают аналитики центра. В конце 1990-х гг. большинство ощущали несчастье или неудовлетворенность: в 1999 г. 66% говорили о недовольстве доходами, еще 19% – о чувстве несчастья. Сегодня же почти половина опрошенных (45%) заявили, что уровень доходов не вызывает у них сильных эмоций.

При этом растет доля позитивных эмоций: счастье или удовлетворенность доходами в 2025 г. испытывают уже 42% россиян против 11% в 1999 г.

Наибольшее удовлетворение доходами демонстрирует молодое «поколение цифры» (родившиеся после 2001 г.) – 20% из них заявили, что деньги делают их счастливыми, еще 39% отметили удовлетворение. У миллениалов (1992–2000 гг.) выше доля равнодушных к деньгам, что может свидетельствовать о смене приоритетов.

Женщины чаще мужчин жалуются на нехватку денег (15% против 9%), но среди мужчин выше доля удовлетворенных доходами. В целом обеспеченные россияне в четыре раза чаще бедных называют деньги источником счастья.

Запросы на «счастливый доход» существенно различаются: у «поколения цифры» – около 104 000 руб., у младших миллениалов – до 470 000 руб., у старших миллениалов – около 302 000 руб., у «реформенного поколения» (1968–1981) – около 200 000 руб.

По гендеру мужчины в среднем указали 252 000 руб., женщины – 206 000 руб.

Резко выделяются жители мегаполисов: москвичам и петербуржцам для счастья нужно почти 700 000 руб. в месяц, тогда как в городах-миллионниках достаточно 175 000 руб., а сельчанам – около 116 000 руб.

Россияне также определили минимальную сумму, которую можно считать «деньгами». В 2025 г. эта планка составила 15 058 руб. Для сравнения, в 1998 году – всего 88 руб. (18% от прожиточного минимума). Сейчас показатель равен 85% прожиточного минимума (17 733 руб.) и 16% от средней зарплаты по стране (93 650 руб.).

Мужчины озвучили порог «денег» в среднем в 23 000 руб., женщины – 8500 руб. Самый низкий уровень восприятия у поколения цифры (3900 руб.), самый высокий – у реформенного поколения (19 400 руб).

При этом у бедных «порог значимости» денег втрое выше, чем у обеспеченных: 32 000 против 12 700 руб. По месту жительства разрыв также заметен: для москвичей и петербуржцев деньги начинаются с 11 500 руб., а для сельчан – с 25 600 руб.

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Интервьюирование проводилось по телефону.

11 августа «Ведомости» писали, что россияне с большим уровнем дохода считают, что для нормальной жизни одному члену семьи необходимо 250 000 руб. в месяц. При этом, чтобы относить себя к населению с высокими доходами, необходима сумма в два раза выше – 500 000 руб. на человека.

