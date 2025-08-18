ВЦИОМ: для счастья россиянам нужно 226 000 рублей в месяц

За последние 26 лет отношение россиян к деньгам изменилось, сообщают аналитики центра. В конце 1990-х гг. большинство ощущали несчастье или неудовлетворенность: в 1999 г. 66% говорили о недовольстве доходами, еще 19% – о чувстве несчастья. Сегодня же почти половина опрошенных (45%) заявили, что уровень доходов не вызывает у них сильных эмоций.