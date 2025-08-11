Россияне назвали 250 000 рублей минимальной суммой для нормальной жизни

Сбор данных для исследования осуществлялся с использованием метода самозаполнения онлайн-анкеты, который проводился четыре раза в период с 7 июля 2023 г. по 25 ноября 2024 г. В каждом из этапов принимали участие более 1000 человек. Критерием для отбора россиян, относящихся к верхним 10% по доходам, служил средний уровень ежемесячных среднедушевых доходов верхнего дециля согласно данным Росстата за 2022 г. Для первых трех волн опроса данный уровень составил примерно 500 000 руб. на семью с одним ребенком и 660 000 руб. на семью с двумя детьми. В четвертой волне, с учетом обновленных данных Росстата, этот порог возрос до 600 000 руб. на семью с одним ребенком и 800 000 руб. на семью с двумя детьми, отмечают исследователи. Они также подчеркивают, что при формировании выборки были соблюдены квоты по возрастным группам и федеральным округам, а также обеспечен гендерный баланс среди респондентов.