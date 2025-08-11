Россияне назвали 250 000 рублей минимальной суммой для нормальной жизни
Россияне с большим уровнем дохода считают, что для нормальной жизни одному члену семьи необходимо 250 000 руб. в месяц. Это следует из исследования «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты», с которым ознакомились «Ведомости».
При этом, чтобы относить себя к населению с высокими доходами, необходима сумма в два раза выше – 500 000 руб. на человека.
Согласно исследованию, несмотря на высокий уровень доходов, респонденты редко считают себя богатыми. Большинство из них оценивают свое финансовое положение как среднее. Только каждый четвертый участник опроса сообщил, что его доход превышает ту сумму, которую он сам считает порогом богатства, в среднем составляющую 500 000 руб. на человека в месяц.
Согласно данным Росстата, в 2025 г. в России более 45 000 человек получают зарплату от 1 млн руб. и выше. Это число удвоилось за последние два года, увеличившись с 24 400 до 45 428 человек. Из них свыше 34 000 получают доход до 2 млн руб., от 2 млн до 3 млн – 5728 человек, а более 3 млн – 5301 человек.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что богатым можно назвать того человека, который имеет возможность приобретать дорогостоящие вещи без привлечения кредитов, используя только собственные средства. По его мнению, при доходе в 500 000 руб. на члена домохозяйства семья сможет позволить себе покупку автомобиля, но на приобретение квартиры ей потребуется накопить средства в течение нескольких лет.
Авторы исследования отмечают, что россияне с высоким уровнем дохода недостаточно представлены в опросах общественного мнения, и специальные исследования этой группы крайне редки. Они утверждают, что в России пока не сформировалась научная школа, занимающаяся изучением населения с высокими доходами.
Сбор данных для исследования осуществлялся с использованием метода самозаполнения онлайн-анкеты, который проводился четыре раза в период с 7 июля 2023 г. по 25 ноября 2024 г. В каждом из этапов принимали участие более 1000 человек. Критерием для отбора россиян, относящихся к верхним 10% по доходам, служил средний уровень ежемесячных среднедушевых доходов верхнего дециля согласно данным Росстата за 2022 г. Для первых трех волн опроса данный уровень составил примерно 500 000 руб. на семью с одним ребенком и 660 000 руб. на семью с двумя детьми. В четвертой волне, с учетом обновленных данных Росстата, этот порог возрос до 600 000 руб. на семью с одним ребенком и 800 000 руб. на семью с двумя детьми, отмечают исследователи. Они также подчеркивают, что при формировании выборки были соблюдены квоты по возрастным группам и федеральным округам, а также обеспечен гендерный баланс среди респондентов.