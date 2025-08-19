Бизнес и профсоюзы заявили о росте скрытой безработицы на предприятиях

Бизнес и профсоюзы заявили о росте скрытой безработицы на предприятияхПричиной тому могло стать увеличение долгов по заработной плате
Бизнес и профсоюзы фиксируют рост скрытой безработицы – на предприятиях растет число работников в простое, занятых неполный день и предполагаемых к увольнению. Такую тенденцию «Ведомостям» подтвердили представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты. Данные подтверждаются ежемесячным мониторингом Роструда.
Доля работников, находившихся в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, к середине июля выросла до 14,4% от среднесписочной численности работников после 9,1% месяцем ранее, следует из данных органов службы занятости (есть у «Ведомостей»). На 15 июля в таком режиме работал 51 901 человек. Наиболее ярко тенденция проявляется в промышленных регионах – Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях, Республике Татарстан. Доля работников в простое, по данным Роструда, выросла в июле до 11,1% (39 772 человека) после 8,6% в июне. К увольнению заявлено в июне 20,4% от среднесписочной численности работников в мониторинге (73 572 человека) после 16,7% месяцем ранее, следует из данных Роструда. Наибольшая численность по отраслям – в сфере образования, в деятельности больничных организаций, следует из данных служб занятости.
Сейчас действительно фиксируется рост скрытой безработицы и долгов по зарплате, отмечает секретарь, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Профсоюзы ведут независимый мониторинг по данным членских организаций, которые фиксируют проблемы в социально-трудовой сфере. По этим сведениям, в июле число работников, находящихся под рисков высвобождения, увеличилось в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, отмечает Соколов. Кроме того, на треть увеличилось количество рабочих мест в простое. В числе предприятий, на которых фиксируется увеличение неполной занятости, представитель профсоюзов называет «Камаз», «АвтоВАЗ», «Ростсельмаш».
По данным мониторинга ФНПР, долги по зарплате за июль выросли на 25% до 1,7 млрд руб. Росстат публикует статистику задолженности предприятий по зарплате с лагом – последние данные на конец мая говорят о росте показателя в 3,4 раза год к году до 1,66 млрд руб. (данные без учета малых и средних предприятий). Основной причиной роста долгов по зарплате в ФНПР считают высокую ключевую ставку – она снижает возможность предприятий взять кредит на операционные расходы, в том числе выплату зарплат. Выходом могли бы стать льготные кредиты под зарплату, полагает Соколов.
В середине августа президент России Владимир Путин заявил о росте скрытой безработицы – т. е. числа работников в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. В начале года их численность составляла порядка 98 000 человек, на конец июня – 153 000 человек, а на 8 августа – уже 199 000 человек, отметил президент. Кроме того, несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 000 человек, на конец июня – 291 000 человек, в начале августа – 300 000 человек, привел пример Путин.
«Ведомости» отправили запросы в Минтруд и Роструд.
Что говорит бизнес
Торгово-промышленная палата фиксирует рост скрытой безработицы, причем не только в крупном бизнесе, но и в малом, говорит вице-президент бизнес-объединения Елена Дыбова. Сейчас, по сути, реализуется сценарий, которого опасались предприниматели: невозможность долгосрочного планирования привела к остановке набора сотрудников, отмечает она. Одновременно кратное сокращение объема заказов у предприятий вынуждает их оптимизировать свою структуру, добавляет она.
«Если раньше это [оптимизация] происходило из-за нехватки сотрудников, то теперь – из-за нехватки денег», – говорит Дыбова. По ее словам, сейчас предприниматели оказались в сложной ситуации: все они помнят про острый дефицит кадров и будут вынуждены сохранять наиболее ценных и профессиональных специалистов, сокращая остальных. Рост скрытой безработицы остановится, когда в «экономике появятся деньги», уверена она. При этом если сфера личных услуг сможет восстановиться быстро, то производству понадобится при позитивном сценарии от восьми месяцев до года, предупреждает Дыбова.
Президент «Опоры России» Александр Калинин также подтверждает тенденцию. Он выделяет автопром как отрасль, где наиболее распространены неполный рабочий день и сокращенная трудовая неделя. Калинин также заявил о значительном росте случаев, когда компании не платят подрядчикам. Он поясняет, что в основном это связано с высокой ключевой ставкой – около 70% кредитов крупного бизнеса было взято по плавающей ставке, налоги выросли, зарплаты повышены, поэтому экономят на подрядчиках.
Действительно, скрытая безработица растет, констатирует заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, это может быть в том числе связано с невозможностью модернизировать свой бизнес и тем самым занять новые ниши и в полной мере задействовать своих работников. «Автомобилестроение – самый известный пример, но это по цепочке распространяется на производителей узлов, деталей автомобилей, для них спрос тоже сокращается, начинают проседать те, кто предоставляет им материалы», – отмечает Данилов-Данильян. У большого автомобильного завода несколько тысяч смежных предприятий и если он уходит на укороченную неделю или останавливается, то начинают так же себя вести и смежники, а люди оказываются с неполной занятостью, объясняет он. Такая же ситуация, по его словам, у строителей: нет возможности брать кредиты по этой ставке, некоторые в предбанкротном состоянии, отдельные компании сократили персонал.
«Ведомости» отправили запросы представителям крупнейших компаний.
С чем связана тенденция
Сейчас наблюдается снижение интенсивности использования труда на предприятиях, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. Это подтверждают данные Росстата, а также Минтруда, который отражает заявки работодателей, отмечает он. Такая тенденция в целом говорит об ухудшении ситуации в экономике, считает Широв. По словам эксперта, работодатели не готовы увольнять людей, но они готовы снижать интенсивность использования труда, платить им меньше. Пока на средних зарплатах это не сказывается, но к концу III – началу IV квартала это может быть уже отчетливо видно, полагает Широв. В основном это касается гражданской промышленности, строительства.
В ряде ключевых отраслей – автопроме, транспорте и торговле – заметно снизился спрос, предприятия вынуждены сокращать занятость и свои расходы, говорит заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара Любовь Филин. По ее словам, ситуацию усугубляют замедление экономического роста, демографический спад, утечка специалистов за рубеж и смещение инвестиций в военный сектор, из-за чего частный бизнес испытывает нехватку ресурсов и специалистов.
Влияние на экономику
Пока говорить о тренде, который бы влиял на макроэкономику, не приходится, полагает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Несколько компаний (включая РЖД) объявляли, что отправляют сотрудников в отпуска, в том числе неоплачиваемые, но это очень небольшое количество, которое не слишком влияет на экономику. Более того, безработица в июне 2025 г. остается рекордно низкой (2,2%).
Оценить статистически скрытую безработицу сложно, отмечает Шибанов. Если речь про работу малое количество часов, то такие данные Росстат не предоставляет. «Было бы удобно, если бы в ежемесячных отчетах мы видели разбивку на группы – сколько работает до 5 часов в неделю, сколько по 5–10 часов в неделю и т. п., но пока такого нет», – говорит эксперт. Пока есть разбивка по времени поиска работы. В июне 2025 г. медианный срок поиска снижался: 20% искали работу менее месяца (в мае – 18,5%), почти 29% искали от одного до трех месяцев (в мае – 27%).
Если спрос в экономике не начнет расти, а бизнес не получит новых возможностей, то число таких работников в простое может увеличиваться еще несколько кварталов подряд, считает Филин. Реакция государства – меры по стимулированию спроса, поддержке занятости и укреплению частного сектора – существенно определит, насколько быстро удастся изменить ситуацию, добавляет она.
Открытая статистика Росстата пока доступна только за I квартал этого года – тогда роста числа работников, находящихся в простое, занятых неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, не отмечалось, напоминает старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. В I квартале в состоянии вынужденной неполной занятости находилось около 0,4% всех работников, годом ранее – 0,5%. Рост этого показателя – один из наиболее очевидных признаков замедления темпов экономического роста в стране, говорит Ляшок.
В России работодатели традиционно чаще прибегают к снижению продолжительности рабочего времени и снижению заработных плат работников, а не к их увольнению, отмечает эксперт. Возможно, во II–III кварталах работодатели на фоне охлаждения экономики начали переводить работников на неполный рабочий день или отправлять их в административные отпуска, говорит он. Вероятно, с продолжающимся замедлением экономики продолжится практика снижения часов работы, отмечает Шибанов.