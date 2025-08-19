Бизнес и профсоюзы заявили о росте скрытой безработицы на предприятиях

Действительно, скрытая безработица растет, констатирует заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, это может быть в том числе связано с невозможностью модернизировать свой бизнес и тем самым занять новые ниши и в полной мере задействовать своих работников. «Автомобилестроение – самый известный пример, но это по цепочке распространяется на производителей узлов, деталей автомобилей, для них спрос тоже сокращается, начинают проседать те, кто предоставляет им материалы», – отмечает Данилов-Данильян. У большого автомобильного завода несколько тысяч смежных предприятий и если он уходит на укороченную неделю или останавливается, то начинают так же себя вести и смежники, а люди оказываются с неполной занятостью, объясняет он. Такая же ситуация, по его словам, у строителей: нет возможности брать кредиты по этой ставке, некоторые в предбанкротном состоянии, отдельные компании сократили персонал.