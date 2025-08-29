Газета
Главная / Экономика /

Какие профессии будут востребованы государством и бизнесом через 10 лет

АСИ в преддверии нового учебного года определило перспективные направления на рынке труда будущего
Анастасия Майер
Виктория Ларченко
Виталий Крюков
freepik.com
freepik.com

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в преддверии нового учебного года выделило компетенции и профессии в пяти ключевых отраслях экономики, спрос на которые будет расти в ближайшие 10 лет. Свой прогноз агентство подготовило по просьбе «Ведомостей» на основе собственных исследований и аналитики Минтруда.

В сельском хозяйстве будут востребованы агроаналитики данных, использующие спутниковый и сенсорный мониторинг. Это сбор данных с датчиков температуры и влажности, а также со спутниковых снимков. Помимо этого отрасли потребуются операторы автономной техники и беспилотных летательных аппаратов. Работа этих специалистов поможет оптимизировать использование ресурсов и повысить эффективность агропроизводств, следует из прогноза АСИ.

В энергетике все больше внимания уделяют умным сетям и возобновляемым источникам энергии, поэтому в этой отрасли возрастет спрос на инженеров по проектированию и обслуживанию энергосистем. От них требуется умение обеспечивать надежность инфраструктуры в условиях энергоперехода, считают в АСИ.

В строительстве ключевым направлением остается информационное моделирование зданий (Building Information Modeling, BIM). Эта технология объединяет проектирование, строительство и эксплуатацию зданий с использованием единой согласованной системы 3D-моделей, а не отдельных чертежей. Она уже закрепляется в нормативной базе и стандартах отрасли. Помимо этого растет запрос на специалистов, способных оценивать экологический эффект строительных решений. Это касается снижения углеродного следа и применения зеленых стандартов.

Молодежь готова работать на заводе, если там будут созданы комфортные условия

Менеджмент / Рынок труда

В промышленности, как отмечается в прогнозе агентства, одним из главных направлений станет работа с роботизированными производственными комплексами и технологиями цифрового моделирования. Самыми востребованными в этой сфере будут специалисты по управлению такими системами и их интеграции с производственными процессами.

АСИ ожидает, что в ближайшие 10 лет структура спроса на специалистов в приоритетных отраслях экономики изменится под влиянием ускоренной модернизации и цифровизации. Они уже сейчас меняют требования к кадрам и рождают новые профессии. В будущем специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту (ИИ) станут более универсальными и востребованными в промышленности, энергетике, транспорте, а также в госструктурах. Это касается всех отраслей, где важна защита критической инфраструктуры, заключили в АСИ.

К 2029 г. на рынке труда наиболее востребованными окажутся специалисты в сфере обрабатывающей промышленности, транспортировки и складского хозяйства. Об этом сообщал РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности Минтруда на 2024–2029 гг. В то же время ожидается снижение спроса на работников торговли, государственного управления, энергетики, сельского хозяйства, недвижимости, культуры, спорта, а также финансового и страхового секторов, говорится в прогнозе.

На рынке труда идет смещение спроса в сторону профессий, которые обеспечивают технологический прогресс и повышение производительности, считает директор по академическому и карьерному развитию студентов РАНХиГС Анна Хрипченко. Среди них специалисты по автоматизации и роботизации, анализу данных и ИИ, кибербезопасности и др. Для бизнеса же, как указывает Хрипченко, особо важны профессии, ориентированные на взаимодействие с клиентом и операционную эффективность. Это product-менеджеры, отвечающие за создание востребованных рынком продуктов, и специалисты по цифровому маркетингу (performance, SEO, SMM), которые привлекают и удерживают клиента, заключила она.

«Привычные профессии меняются, требования к ним становятся более комплексными, и навыки будущих работников должны сочетать технические, социальные и управленческие умения», – говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Она также отмечает, что спрос сохранится и на квалифицированные рабочие профессии, например водителя. Также, по прогнозу Минтруда, к 2029 г. возрастет спрос на специалистов в сфере персональных услуг (мастера в парикмахерских и салонах красоты, швеи, работники химчисток, физкультурно-оздоровительных учреждений и др.).

В Минтруде, Минобрнауки и аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко оперативно не ответили на запросы «Ведомостей» о перспективных профессиях на российском рынке труда.

