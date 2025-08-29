Какие профессии будут востребованы государством и бизнесом через 10 лет

АСИ ожидает, что в ближайшие 10 лет структура спроса на специалистов в приоритетных отраслях экономики изменится под влиянием ускоренной модернизации и цифровизации. Они уже сейчас меняют требования к кадрам и рождают новые профессии. В будущем специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту (ИИ) станут более универсальными и востребованными в промышленности, энергетике, транспорте, а также в госструктурах. Это касается всех отраслей, где важна защита критической инфраструктуры, заключили в АСИ.