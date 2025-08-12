Молодежь готова работать на заводе, если там будут созданы комфортные условия

Для современной молодежи важен комфорт, даже если речь идет о работе на заводе. Это следует из опроса, который провели сервис hh.ru и девелопер Level Group (в нем приняли участие 2139 соискателей). 83% респондентов сказали, что согласились бы работать на производстве, но только в комфортных условиях. 66% заявили, что хотят видеть на предприятиях не только цеха, но также современную инфраструктуру для отдыха, питания и развлечения. Для них наличие такого пространства и хорошая транспортная доступность – ключевые критерии при выборе работодателя.