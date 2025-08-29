Страны ЕАЭС установят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа

Страны ЕАЭС установят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежаТовары стоимостью выше 200 евро будут облагаться по ставке 5%
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) планируют урегулировать вопросы трансграничной электронной торговли на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое пройдет 12 сентября. В частности, будет установлен беспошлинный порог для ввоза товаров из-за рубежа через маркетплейсы, а также ставка пошлины. Это следует из проекта повестки заседания (есть у «Ведомостей»).
Стоимостный порог, при котором физлица смогут не платить пошлину за онлайн-заказы, составит 200 евро, говорится в проекте соответствующего решения (документ есть у «Ведомостей»). Товары дороже этой суммы предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг, следует из проекта другого решения («Об отдельных вопросах, связанных с товарами электронной торговли», есть у «Ведомостей»). Оба документа вступят в силу по истечении 10 дней с даты их официального опубликования, но не ранее, чем будут ратифицированы изменения в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, говорится в документе.
Коллегия ЕЭК в декабре 2024 г. уже рассматривала оба проекта соглашения, при этом по правилам окончательное решение принимает совет на уровне вице-премьеров пяти стран. Планы по рассмотрению указанных документов на заседании 12 сентября представитель ЕЭК «Ведомостям» подтвердил.
Сейчас товары электронной торговли, которые физлица заказывают из-за рубежа через маркетплейсы, облагаются пошлиной наравне с международными почтовыми отправлениями между гражданами (для личного пользования). На них беспошлинный порог также составляет 200 евро, а на товары стоимостью выше этой суммы действует пошлина в размере 15%. Таким образом, фактически размер пошлины для товаров e-commerce будет ниже в случае вступления норм в силу. В то же время ранее беспошлинный порог планировалось поэтапно снижать: в 2026 г. до 100 евро, а в 2027 г. до 50 евро, следует из проекта решения совета, опубликованного на сайте ЕЭК в сентябре 2024 г.
«Комиссией в соответствии с предложениями сторон подготовлен проект решения, предусматривающего установление такого порога в размере 200 евро, что эквивалентно действующим нормам для товаров для личного пользования. Итоговый размер порога будет определен вице-премьерами на основе консенсуса», – прокомментировал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Проекты решений ЕЭК касаются регулирования вида торговли, который сейчас де-юре не закреплен, – это реализация товаров физическими лицами через интернет на маркетплейсах, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Таким образом, речь идет не об изменении ставок пошлины, а о введении новых. Беспошлинный порог также вводится для этой категории товаров, подтвердил представитель Минфина. Поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС вступят в силу после завершения его ратификации во всех государствах – членах ЕАЭС, добавил он.
Концептуальные изменения
В декабре 2023 г. страны союза одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Сейчас они прошли процедуру ратификации во всех странах ЕАЭС, кроме Казахстана, сообщал ранее «Ведомостям» представитель Минфина.
Поправки определяют, в частности, какие товары следует относить к e-commerce (они перестанут считаться товарами для личного пользования), вводят статус нового участника ВЭД – оператора электронной торговли, его смогут получать, например, иностранные маркетплейсы, – а также отдельную декларацию на такую продукцию. Тогда предполагалось, что заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. «Ведомости» писали об этом 29 марта 2024 г.
В то же время со всех реализуемых электронными магазинами товаров из-за рубежа после вступления указанных поправок планируется взимать НДС. О таких планах сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Трансграничные отправления – это полноценный канал торговли, поэтому справедливо брать НДС, когда участники рынка зарабатывают прибыль, отметил он тогда. Одновременно Минфин готов обсуждать поэтапное введение НДС с постепенным доведением ставки до стандартного уровня в течение 1–3 лет, заявил он, выступая на ПМЭФе в июне 2025 г. Кроме того, администрирование этого налога будет дифференцировано: взимать его по основному потоку товаров, до 200 евро, будет ФНС, а в отношении более дорогостоящих товаров сохранятся прежние правила (т. е. администратором выступит ФТС), говорил Сазанов.
Впрочем, эти предложения пока не были разработаны и одобрены. Представитель Минфина подтвердил «Ведомостям», что вопросы введения НДС в настоящее время обсуждаются, никаких решений пока не принято.
Как решения повлияют на бизнес
Сейчас на товары, которые поставляются в Россию по каналу трансграничной торговли, также действует порог беспошлинного ввоза до 200 евро, напомнил член генерального совета «Деловой России», вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин. После вступления в силу поправок эта категория сохранится, но постепенно Минфин планировал снижать порог беспошлинного ввоза до нуля, добавил он.
При этом, по его словам, правила о беспошлинном ввозе не будут касаться товаров электронной торговли, которые находятся в России на бондовых складах (там импортированные товары хранятся до прохождения таможенного оформления, что позволяет платить НДС, пошлины и акцизы после их покупки конечным потребителем. – «Ведомости»). К такой продукции будет применяться единая таможенная пошлина в 5% и в перспективе НДС, продолжает он.
Идея поправок в том, что коммерческие партии товаров, которые сейчас ввозятся как товары для личного пользования, на самом деле не являются ими, рассуждает Калимуллин. «Товар для личного пользования – это варенье, которое вам бабушка из Италии отправляет. Или какой-то свитер, который тоже ваша бабушка связала и отправила его из Китая», – поясняет он.
«Опора России» поддерживает решение о сохранении порога беспошлинного ввоза на уровне 200 евро, говорит президент бизнес-объединения Александр Калинин. Эта сумма выглядит разумной и коснется не только широкого круга граждан, но и бизнеса, который часто вынужден закупать детали к оборудованию поштучно, отмечает он.
Более 83 млн отправлений совершили граждане в рамках международной электронной торговли в 2024 г.
Проекты решений ЕЭК по беспошлинному порогу и ставке таможенной пошлины широко обсуждались с участием бизнеса и прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, говорит исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) Галина Донцова.
Параметры порога беспошлинного ввоза и ставки пошлины по сути не являются чем-то новым – комплекс мер долгое время обсуждался профильными регуляторами с участниками рынка, в результате чего удалось прийти к компромиссному решению, сообщил представитель Wildberries в ответ на запрос «Ведомостей». Внедрение этих решений не окажет существенного влияния на ассортимент зарубежных товаров на российских цифровых платформах, при этом селлеры могут переориентироваться на позиции более доступного ценового сегмента, полагает он. Представитель Ozon на запрос «Ведомостей» не ответил.
Порог беспошлинного ввоза, который сейчас используется для поставок товаров в промышленных объемах, негативно влияет на российских производителей товаров народного потребления, поэтому бизнес приветствует планы властей постепенно отказаться от него, говорит Калимуллин. То же самое касается и НДС – его введение позволит устранить перекосы между российским производством и импортом, отмечает он. При этом никакого существенного влияния на цены товаров и их доступность новые меры не окажут, так как подавляющая их часть поставляется из Китая, где объем производства и уровень себестоимости производства несопоставимы с другими рынками, уверен он.
Фискальная нагрузка
Снижение ставки таможенной пошлины с 15 до 5% на товары электронной торговли при сохранении беспошлинного порога на уровне 200 евро для физических лиц окажет разнонаправленное влияние на бюджет государств – членов ЕАЭС, отмечает партнер Б1 Вильгельмина Шавшина. С одной стороны, прямое следствие уменьшения таможенной пошлины на товары электронной торговли – сокращение доходов с каждой облагаемой поставки. Это создает предпосылки для снижения общих поступлений в бюджет государств – членов ЕАЭС, отмечает эксперт.
В то же время более низкая и предсказуемая ставка для товаров электронной торговли может легализовать значительные объемы поставок, которые ранее ввозились с нарушением правил (например, дробились на несколько поставок для ухода от платежей), добавляет Шавшина. В краткосрочной перспективе вероятно некоторое снижение поступлений, считает она. В среднесрочной же перспективе, если меры стимулируют легализацию потоков, сборы могут не только восстановиться, но и превысить текущий уровень благодаря увеличению ввоза товаров электронной торговли.
200 евро
Сейчас нельзя оценить совокупную фискальную нагрузку на товары, приобретаемые гражданами по такому каналу, так как по-прежнему не ясна ситуация с введением НДС на товары электронной торговли (нет окончательного решения, не установлена ни ставка, ни порядок взимания) и сборами за таможенное оформление, отмечает Донцова.
Сейчас маркетплейсы уплачивают НДС в качестве налогового агента только в отношении товаров, реализуемых продавцами из стран ЕАЭС, пояснила партнер Б1 Наталья Хобракова. Если аналогичные правила будут применяться и к продавцам из третьих стран, то с учетом новых пошлин налоговая база по НДС увеличится на сумму таких пошлин и конечная стоимость товаров станет выше, отмечает она. Это приведет к тому, что стоимость аналогичных товаров, реализуемых продавцами из стран ЕАЭС, будет более выгодной для конечных пользователей. Кроме того, изменения правил для продавцов из третьих стран также приведут к дополнительной административной нагрузке на маркетплейсы, связанной с уплатой НДС за таких продавцов, говорит Хобракова.
В 2024 г. российский локальный рынок e-commerce рос гораздо быстрее, чем трансграничная торговля: по итогам прошлого года продажи иностранных маркетплейсов в России увеличились примерно на 5% до 330 млрд руб., а локальный рынок вырос на 38% до 11 трлн руб., отмечал ранее в разговоре с «Ведомостями» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом уже в первом полугодии 2025 г. объем трансграничной торговли вырос примерно на 55% и превысил 200 млрд руб., причем лидером рынка по итогам II квартала впервые стал Ozon Global, опередивший AliExpress, говорит Бурмистров. В структуре трансграничных продаж сейчас более 90% приходится на Ozon Global, AliExpress и Wildberries, отмечал он.