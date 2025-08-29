Страны ЕАЭС установят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа

В то же время со всех реализуемых электронными магазинами товаров из-за рубежа после вступления указанных поправок планируется взимать НДС. О таких планах сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Трансграничные отправления – это полноценный канал торговли, поэтому справедливо брать НДС, когда участники рынка зарабатывают прибыль, отметил он тогда. Одновременно Минфин готов обсуждать поэтапное введение НДС с постепенным доведением ставки до стандартного уровня в течение 1–3 лет, заявил он, выступая на ПМЭФе в июне 2025 г. Кроме того, администрирование этого налога будет дифференцировано: взимать его по основному потоку товаров, до 200 евро, будет ФНС, а в отношении более дорогостоящих товаров сохранятся прежние правила (т. е. администратором выступит ФТС), говорил Сазанов.