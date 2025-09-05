РСПП ожидает принятия поправок в закон о приватизации в осеннюю сессию

Сейчас Генпрокуратура в своих требованиях об изъятии предприятий в казну ссылается на ст. 169 Гражданского кодекса (ГК), которая регламентирует признание ничтожными любые сделки, противоречащие «основам правопорядка и нравственности». Согласно п. 1 ст. 181 ГК, срок давности по требованиям о признании сделки ничтожной составляет три года. При этом ключевой вопрос – с какого момента он должен отсчитываться. В кодексе указано, что если сделку пытается признать ничтожной не одна из ее сторон, то срок в три года начинает течь, когда «лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения». Одновременно закон устанавливает и специальное ограничение для таких случаев – признание ее ничтожной возможно в течение 10 лет с момента начала исполнения сторонами их договоренностей.