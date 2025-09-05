РСПП ожидает принятия поправок в закон о приватизации в осеннюю сессию

РСПП ожидает принятия поправок в закон о приватизации в осеннюю сессиюПосле смены главы ВС бизнесу не придется рассчитывать на поддержку в вопросах трактовки закона, полагает Александр Шохин
Бизнес ожидает, что поправки о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации могут быть внесены в Госдуму уже в осеннюю сессию. Об этом президент РСПП Александр Шохин сообщил «Ведомостям» в кулуарах Восточного экономического форума. «Мы видим, что некоторые законы принимаются очень быстро. А если иметь в виду, что тут не надо писать новый закон, а достаточно каких-то правок в некоторые законы, то это можно сделать достаточно быстро. Была бы политическая воля», – сказал он.
Шохин напомнил, что в начале года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о закреплении в законе порядка отсчета срока исковой давности по таким сделкам. Повторно президент сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме. Перечень поручений по его итогам был опубликован в середине августа. В тексте документе указано, что правительство должно обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений до 1 декабря «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».
Сейчас Генпрокуратура в своих требованиях об изъятии предприятий в казну ссылается на ст. 169 Гражданского кодекса (ГК), которая регламентирует признание ничтожными любые сделки, противоречащие «основам правопорядка и нравственности». Согласно п. 1 ст. 181 ГК, срок давности по требованиям о признании сделки ничтожной составляет три года. При этом ключевой вопрос – с какого момента он должен отсчитываться. В кодексе указано, что если сделку пытается признать ничтожной не одна из ее сторон, то срок в три года начинает течь, когда «лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения». Одновременно закон устанавливает и специальное ограничение для таких случаев – признание ее ничтожной возможно в течение 10 лет с момента начала исполнения сторонами их договоренностей.
Шохин в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что РСПП продолжает настаивать на том, что приватизационные сделки, не могут быть связаны с нарушением нематериальных прав общества или государства. Для их оспаривания в законе должен быть установлен четкий пресекательный срок (т.е период времени, по истечении которого оспорить сделку будет невозможно). При этом начальной точкой его отсчета должен стать момент внесения в государственные реестры записи о новом собственнике либо подписания соглашения о продаже, пояснял президент РСПП «Ведомостям» в январе.
Ранее о применении срока давности к таким делам высказывался Конституционный суд (КС). В постановлении от 31 октября 2024 г. он указал, что коррупционное имущество может изыматься у собственника по иску генпрокурора или подчиняющихся ему прокуроров бессрочно. При этом такой подход недопустим в случаях, когда активы выкупались так называемым добросовестным покупателем, который не был осведомлен об их незаконном приобретении продавцом. В мае КС встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе начала отсчета срока давности в случае оспаривания сделок о приватизации, указав, что таким моментом должно считаться выявления нарушений в рамках прокурорской проверки.
РСПП сейчас предлагает несколько вариантов корректировок законодательства, в том числе и через внесение изменений в профильный закон о приватизации. Срока в десять лет с момента совершения сделки или ее регистрации достаточно, чтобы обнаружить нарушение чьих-либо прав, уверен Шохин.
Ранее Верховный суд (ВС) «скорее склонялся» к позиции бизнеса, а не Генпрокуратуры, однако после смены главы ВС ситуация может измениться, опасается президент РСПП. В конце августа стало известно, единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда стал действующий генпрокурор Игорь Краснов. РСПП не рассчитывает, что с его приходом на должность высшая инстанция поддержит доводы бизнеса, пояснил Шохин. Краснов «сам сформировал уже другую практику как генпрокурор, ему было бы странно отказываться от нее на новой позиции», отметил Шохин. Поэтому бизнес просит четко прописать в законодательстве сроки исковой давности, «чтобы это не было толкованием, а было жестко прописанной нормой».
В июне на ПМЭФ президент РСПП отмечал, что ситуация неопределенности с защитой прав собственности бизнеса может нанести серьезный урон предпринимательскому климату в России и снизить привлекательность редомицилиации для компаний. Крупные предприятия после завершения «переезда» в Россию оказались под угрозой национализации из-за ошибок, которые они совершили задолго до его начала, добавил Шохин. «Опасения, что компания может оказаться, как говорится, в руках правоохранительных органов за ошибки, которые были сделаны, с учетом того, что у нас довольно вольное толкование сроков исковой давности и пресекательных сроков в Гражданском кодексе к этим событиям, конечно, будут притормаживать [редомициляцию]», – говорил он. По мнению Шохина, показатель в 500–600 компаний станет пределом для резидентов специальных административных районов (САР).