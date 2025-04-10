Верховный суд подловил прокуратуру на обходе исковой давности при деприватизации

Верховный суд подловил прокурора Красноярского края на обходе требований к исковой давности при попытке взыскать в доход государства несколько земельных участков, где раньше располагался Красноярский завод комбайнов, узнали «Ведомости» из картотеки. Высшая инстанция отменила решения трех нижестоящих судов в пользу прокурора и отказала ему в удовлетворении требований к застройщикам территории бывшего завода.