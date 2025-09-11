Минтруд разрабатывает изменения в механизме материнского капитала

Для повышения рождаемости необходимо активное участие работодателя, отметил Котяков. Он напомнил, что в России впервые появился корпоративный демографический стандарт и стоит задача его широкого внедрения. Глава Минтруда напомнил, что правительство внесло изменения в Бюджетный кодекс, чтобы стимулировать работодателей оказывать поддержку семьям с детьми. С 1 января 2026 г. размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, которая не облагается подоходными и страховыми взносами, увеличен с 50 000 руб. до 1 млн руб. За счет таких расходов на балансе предприятия смогут уменьшать свою налогооблагаемую прибыль, отметил министр. «Найти возможность поддержать рождаемость в трудовом коллективе, я думаю, может каждый работодатель», – уверен Котяков. Министр также напомнил, что правительство идет навстречу работающим родителям и пособие по уходу за ребенком с 2024 г. сохраняется даже при досрочном возвращении родителей к трудовой деятельности до того, как ребенку исполнится 1,5 года.