Минтруд разрабатывает изменения в механизме материнского капитала

Минтруд разрабатывает изменения в механизме материнского капиталаГлава ведомства Антон Котяков объяснил перемены необходимостью поддержки вторых рождений
Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, чтобы больше поддержать рождения вторых и последующих детей. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе пленарного заседания на VI Форуме социальных инноваций регионов.
«Мы понимаем, что нужна и модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», – сказал Котяков.
Отдельно он указал на повышение пособий для малообеспеченных матерей и значимость вклада работодателей в рост числа рождений. Министр добавил, что необходимо решить проблему низких пособий для женщин с невысоким уровнем оплаты труда. Он сообщил, что для них сегодня выплата формируется на уровне ниже прожиточного минимума при размере 40% от заработка. С июня 2026 г. работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут оформлять ежегодную выплату. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. Такая помощь станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей, напомнил министр.
Для повышения рождаемости необходимо активное участие работодателя, отметил Котяков. Он напомнил, что в России впервые появился корпоративный демографический стандарт и стоит задача его широкого внедрения. Глава Минтруда напомнил, что правительство внесло изменения в Бюджетный кодекс, чтобы стимулировать работодателей оказывать поддержку семьям с детьми. С 1 января 2026 г. размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, которая не облагается подоходными и страховыми взносами, увеличен с 50 000 руб. до 1 млн руб. За счет таких расходов на балансе предприятия смогут уменьшать свою налогооблагаемую прибыль, отметил министр. «Найти возможность поддержать рождаемость в трудовом коллективе, я думаю, может каждый работодатель», – уверен Котяков. Министр также напомнил, что правительство идет навстречу работающим родителям и пособие по уходу за ребенком с 2024 г. сохраняется даже при досрочном возвращении родителей к трудовой деятельности до того, как ребенку исполнится 1,5 года.
Региональная инфраструктура должна быть приспособлена для семей с детьми, нужно системно оценить жилищные программы и оценить их влияние на рождаемость, чтобы определить приоритетное направление: ипотека, арендное жилье, малоэтажное строительство или новые меры государственной жилищной поддержки, сообщил Котяков. По его словам, запрос на расширение пакета неипотечных мер на расширение жилищных условий связан с высокой закредитованностью семей, которая становится препятствием для рождаемости.
Правительство рассматривает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от регионов и количества детей, говорил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, обсуждаются разные варианты работы механизма. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 июля в ходе правчаса, посвященного демографической политике, предложил правительству обсудить введение дифференцированной ставки по ипотеке в зависимости от конкретных регионов.
Уровню рождаемости могла бы помочь большая дифференциация выплат материнского капитала в зависимости от количества детей, говорили ранее эксперты. Сейчас выплаты определены для категорий «первый» и «второй и последующий». Дифференциацию можно было бы увеличить и определить различные суммы для второго, третьего и последующих детей, отмечала главный экономист по России аналитической компании «Эйлер» Елена Ахмедова. Действие материнского капитала продлено до 2030 г., также введена выплата остатков материнского капитала, не превышающих 10 000 руб. Материнский капитал за время его существования с 2007 г. получили 14,5 млн семей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в марте 2025 г.
Распространение материнского капитала на первого ребенка способствует формированию малодетной семьи, говорил ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. За первенца, рожденного или усыновленного с 2020 г., семья с 1 февраля 2025 г. получает 690 000 руб., а доплата за второго ребенка кратно меньше – 222 000 руб. Рыбальченко предлагал удваивать материнский капитал, если второй ребенок родился в течение трех лет после первого.
Последние данные Росстата указывают на то, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР; характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода) в мае 2025 г. составлял 1,376. По итогам 2024 г. средний показатель был 1,4, следует из данных Росстата. Самый высокий за новейшую историю СКР зафиксирован в 2015 г. – 1,78. В России необходимо довести коэффициент рождаемости до 2,1, заявил 21 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.