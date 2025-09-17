Инфляционные ожидания снизились до 12,6% в сентябре

Инфляционные ожидания снизились до 12,6% в сентябреОпрос «ИнФОМ» показал рост оптимизма среди всех категорий респондентов
Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 г. и составили 12,6% против 13,5% в августе, следует из результатов опроса ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России. Показатель измеряется как медиана ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен. Опрос проводился со 2 по 11 сентября.
Наибольший вклад в снижение показателя внесли респонденты со сбережениями, их инфляционные ожидания снизились до 10,8% в сентябре, это на 1,1 п. п. меньше, чем в прошлом месяце и на 0,4 п. п. ниже, чем за сентябрь прошлого года. У опрошенных без сбережений ожидания снизились на 0,5 п. п. месяц к месяцу, но на 0,8 п. п. выросли год к году – до 14,1%.
В июне и июле совокупный показатель оставался на уровне 13%, в мае составлял 13,4%, в апреле – 13,1%. Минимальные значения с начала года были в марте – 12,9%, максимальные в январе – 14%.
Наблюдаемая гражданами инфляция в сентябре также резко снизилась до 14,7% после 16,1% в августе и 15% в июле. Участники опроса со сбережениями понизили оценки сразу на 1,9 п. п., до 12,3%. Группа без финансовой подушки также отметила снижение на 0,9 п. п., до 16,5%.
Повышенные инфляционные ожидания в июле стали одним из главных аргументов для Банка России в пользу отказа от снижения ключевой ставки сразу на 2 п. п., сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По итогам заседания Совета директоров 12 сентября регулятор понизил ставку с 18% до 17%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Набиуллина указала на преобладание в экономике проинфляционных факторов. Так, корпоративное и розничное кредитование наращивают темпы, а неопределенность в ожидании проекта бюджета сохраняется, сказала Набиуллина. Глава ЦБ добавила, что значимым риском остается рынок труда, напряженность на котором может долго не снижаться или даже нарастать. Росту цен также может способствовать падение мирового спроса и снижение цен на нефть при усилении торговых противоречий, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания. При этом устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год, добавил регулятор.
Росстат по итогам августа впервые с 2022 г. зафиксировал месячную дефляцию – цены в последний летний месяц снизились на 0,4% по сравнению с июлем. В годовом выражении инфляция снизилась до 8,14% против 8,79% в июле, указало статведомство. На неделе с 9 по 15 сентября рост цен замедлился до 0,04% после роста на 0,1% за предыдущую неделю и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщает Росстат. Год к году инфляция замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. Банк России также представил данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась до 0,33% против 0,68% в июле.
Индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но для закрепления тренда потребуется время, особенно в условиях высоких инфляционных ожиданий, подчеркивала Набиуллина. «Они остаются высокими и почти не снижаются у всех групп – населения, бизнеса и финрынков», – добавила она. Набиуллина в ходе пресс-конференции подчеркнула, что замедление инфляции в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами.
Рост инфляционных ожиданий в августе говорит о том, что граждане понимают сезонность снижения цен на овощи и фрукты, поэтому не меняют своего мнения об устойчивом инфляционном давлении и будущем росте цен, говорил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Он также отметил, что повышение инфляционных ожиданий в августе отражало повышение тарифов, которое произошло в июле.
Банк России прогнозирует на конец года инфляцию в диапазоне 6–7%, а к цели в 4% она вернется в конце 2026 г. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции на 2025 г. до 7,6% против 4,5% в сентябрьской версии документа. К концу 2026 г. показатель достигнет таргета в 4% и будет сохраняться на этом уровне в 2027–2028 гг., следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6%, в 2026 г. – 12–13%, ожидает регулятор.
Улучшение оценки инфляционных ожиданий населения подтверждает, что всплеск в августе был связан с июльским повышением тарифов, полагает экономист, автор телеграм-канала TrueEcon Егор Сусин. Он отмечает, что уровень ожиданий близок к сентябрю прошлого года. Сусин называет динамику ожидаемой, но более агрессивной, особенно у домохозяйств со сбережениями. Это дает позитивный сигнал, если ожидания удержатся хотя бы на текущих уровнях и в начале октября покажут схожие значения, считает экономист. Снижение ожиданий населения – и есть то необходимое ужесточение денежно-кредитных условий, о котором говорил ЦБ по итогам заседания, считает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.