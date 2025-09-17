Инфляционные ожидания снизились до 12,6% в сентябре

Росстат по итогам августа впервые с 2022 г. зафиксировал месячную дефляцию – цены в последний летний месяц снизились на 0,4% по сравнению с июлем. В годовом выражении инфляция снизилась до 8,14% против 8,79% в июле, указало статведомство. На неделе с 9 по 15 сентября рост цен замедлился до 0,04% после роста на 0,1% за предыдущую неделю и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщает Росстат. Год к году инфляция замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. Банк России также представил данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась до 0,33% против 0,68% в июле.