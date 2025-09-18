Силуанов анонсировал снижение цены отсечения в обновленном бюджете

Снижение цены отсечения для нефти – это шаг в сторону нормализации бюджетной политики, утверждал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Тремасов подчеркнул, что Минфин не может долго продавать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов. Если цены на нефть останутся ниже $60, ФНБ рано или поздно исчерпается, так как объем ликвидных средств в фонде ограничен, предупредил он. «То повышение оценки нейтральной ставки, которое мы сделали в прошлом году [до 7,5–8,5%], отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения», – объяснил Тремасов.