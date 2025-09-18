Силуанов анонсировал снижение цены отсечения в обновленном бюджете

Силуанов анонсировал снижение цены отсечения в обновленном бюджетеК 2030 году планка бюджетного правила опустится до $55/барр., сообщил глава Минфина
Минфин снизит цену отсечения для нефти в рамках бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума. Планка будет снижаться на $1 в год и к 2030 г. составит $55/барр., сообщил глава ведомства. Сейчас она на уровне $60/барр.
Чтобы сделать устойчивыми финансы, в бюджете Минфин предлагает закладывать снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, сказал Силуанов. «При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов», – добавил министр.
Этот шаг означает возврат к тем принципам, которые были заложены в 2017 г. при подготовке бюджетного правила, отметил министр. Тогда величина отсечки составляла $40/барр. и ежегодно индексировалась на 2%. Силуанов отметил, что требования «чуть ослабили его в период всех ковидов, санкций». Если исходная динамика сохранялась, то к 2039 г. цена отсечения составляла бы около $55/барр. «Поэтому мы идем сознательно на то, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий», – подчеркнул Силуанов.
Он добавил, что доля нефтегазовых доходов бюджета, которая ранее составляла около 50%, в следующем году будет равна 22%. «Мы говорим о том, что мы должны сделать бюджет более мускулистым, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся», – пояснил Силуанов.
В апреле глава Минфина уже заявлял, что цена отсечения в $60/барр. больше не отвечает вызовам времени, и бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков». Об этом он рассказал в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина. Торговые войны и последующее снижение экспорта стран угрожают устойчивости государственных финансов, отметил тогда Силуанов. Для ее поддержки необходимо довести ликвидные активы фонда национального благосостояния (ФНБ) до уровня «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», рассказал глава Минфина.
Снижение цены отсечения для нефти – это шаг в сторону нормализации бюджетной политики, утверждал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Тремасов подчеркнул, что Минфин не может долго продавать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов. Если цены на нефть останутся ниже $60, ФНБ рано или поздно исчерпается, так как объем ликвидных средств в фонде ограничен, предупредил он. «То повышение оценки нейтральной ставки, которое мы сделали в прошлом году [до 7,5–8,5%], отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения», – объяснил Тремасов.
Силуанов на ПМЭФ указывал на то, что $60/барр. может быть слишком оптимистичной ценой для российской нефти. Он также сообщал, что при формировании проекта бюджета на 2026 г. Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель. С начала 2025 г. средняя цена нефти марки Urals превышала границу отсечения только в январе ($67,66), феврале ($61,69) и июле ($60,37), следует из данных Минэкономразвития со ссылкой на данные Argus. По итогам августа Urals стоила в среднем $57,55/барр.
Минэкономразвития в апреле прогнозировало, что стоимость Urals в 2025 г. опустится до $56/барр., ведомство планирует пересмотреть прогнозы осенью. В прежней версии прогноза Минэк оценивал траекторию цены на экспортную российскую нефть более оптимистично, на уровне $69,7/барр. Нефтегазовые доходы бюджета упали год к году на 20,2% до 6,03 трлн руб. за январь–август. Минфин объяснил это снижением средней цены на нефть и указал на риск дальнейшего уменьшения НГД на фоне ослабления ценовой конъюнктуры.
Бюджетное правило обязывает направлять дополнительные доходы от превышения установленной отметки цены на нефть на покупку иностранной валюты и золота для последующего накопления в ФНБ. Если доходы оказываются ниже плана, валюту продают в размере недостающей суммы. Это позволяет стабилизировать уровень государственных расходов и сглаживает волатильность курса рубля. Действие этого механизма временно приостанавливалось Минфином в марте 2022 г. Возвращение к бюджетному правилу в его новой модификации произошло в августе 2023 г. Целевым уровнем стала не цена на нефть, а размер НГД на уровне 8 трлн руб. ежегодно. При этом с 2024 г. Минфин вернулся к прежнему механизму – цена отсечения составила $60/барр.