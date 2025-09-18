Что Набиуллина и Силуанов рассказали о ситуации в экономике России

Они представили свое видение текущих процессов: глава ЦБ призвала не путать замедление экономики с рецессией и призвала не ждать, что ЦБ подкрутит курс рубля. А глава Минфина заявил, что бюджет РФ на 2026-2028 г. должен помочь смягчению денежно-кредитной политики, также он предложил помогать наиболее эффективным компаниям». Их главные высказывания – в подборке «Ведомостей».