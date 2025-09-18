Газета
Главная / Экономика /

Что Набиуллина и Силуанов рассказали о ситуации в экономике России

Министр и глава ЦБ обозначили ключевые вызовы и дали свои прогнозы на ближайшее время
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация в российской экономике, перспективы бюджета и денежно-кредитной политики стали главными темами пленарной сессии Московского финансового форума. В обсуждении приняли участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Они представили свое видение текущих процессов: глава ЦБ призвала не путать замедление экономики с рецессией и призвала не ждать, что ЦБ подкрутит курс рубля. А глава Минфина заявил, что бюджет РФ на 2026-2028 г. должен помочь смягчению денежно-кредитной политики, также он предложил помогать наиболее эффективным компаниям». Их главные высказывания – в подборке «Ведомостей».

О чем рассказала Эльвира Набиуллина

В России происходит замедление экономики, но рецессии нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается.  В экономике происходит структурная перестройка, а для нее характерна неравномерная динамика в разных секторах. 

Набиуллина призвала не путать замедление экономики с рецессией

Экономика

Инфляция снизилась, но остается выше целевого уровня.

Необходимо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России подкрутит его в ту или иную сторону.

Чем больше дефицит бюджета, тем жестче денежно-кредитная политика (ДКП). Более сбалансированный федеральный бюджет РФ позволит иметь умеренные ставки в экономике.

Банк России видит признаки того, что напряженность на рынке труда снижается.

Около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России, но этого мало. 

У фондового рынка огромный потенциал. На него сейчас влияет ставка, но это пройдет.

Что говорил Антон Силуанов

Бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств.

Силуанов пошутил об обеденном бокале вина для работоспособности москвичей

Общество

Союзниками России являются не только армия и флот, но и устойчивые финансы.

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2026 г. составит 22%. Цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно снижена с нынешних $60 за баррель до $55 к 2030 г. 

В 2025 г. правительство начнет в экспериментальном порядке использовать цифровой рубль для финансирования бюджетных расходов.

Минфин не заинтересован в продаже компаний, которые платят хорошие дивиденды.

В бюджет заложена цена нефти Urals на уровне $59 за баррель.

При снижении ключевой ставки ЦБ у экономики появится больше возможностей «дышать».

Помогать надо не разгильдяям, а эффективным предприятиям, надо поддерживать тех, кто тащит и делает. Это будет драйвером, который будет повышать производительность труда.

