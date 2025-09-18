Набиуллина: на фондовый рынок влияет ставка, но это пройдет
У фондового рынка есть огромный потенциал. В настоящий момент на него влияет ключевая ставка, но это пройдет. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
«Все равно предприятия выходят на рынок, стратегически принимают решения, а ставка влияет только на момент, когда они хотят выйти. Подождут, выйдут», – подчеркнула Набиуллина.
12 сентября совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
В Банке России обратили внимание, что регулятор будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.