Набиуллина: на фондовый рынок влияет ставка, но это пройдет

12 сентября совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.