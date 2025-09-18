Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина рассказала о планах 50 компаний выйти на IPO

Ведомости

Около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России, но этого мало. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

«Что нужно сделать, на мой взгляд, абсолютно необходимо для того, чтобы выполнить задачу президента и развивать фондовый рынок? Первое, помимо ставки, финансовых показателей, чтобы люди покупали ценные бумаги, должны быть защищены их права, гарантированы их права», – отметила Набиуллина.

По ее словам, у фондового рынка есть огромный потенциал.

18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Важнейшей задачей для достижения этого является взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами.

Еще одной важной системной задачей на ближайшие годы Мишустин назвал повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с госучастием.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь