Набиуллина: чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП

«Нужно очень тонко пройти, чтобы не переохладить, с одной стороны, а с другой стороны, с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, соответственно, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены», – подчеркнул Силуанов.