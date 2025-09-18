Набиуллина: чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП
Чем больше дефицит бюджета, тем жестче денежно-кредитная политика (ДКП). Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
По ее словам, более сбалансированный федеральный бюджет России позволит иметь умеренные ставки в экономике.
Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг. поставлена задача содействовать смягчению ДКП. Он заметил, что сейчас Россия находится во «времени планового охлаждения экономики».
«Нужно очень тонко пройти, чтобы не переохладить, с одной стороны, а с другой стороны, с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, соответственно, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены», – подчеркнул Силуанов.
9 сентября Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России за восемь месяцев 2025 г., предварительно, составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. За указанный период доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб., показатель вырос на 3%. Статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. и увеличились на 21,1% в сравнении с 2024 г.
12 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это предсказывали только восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – ожидали снижения до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
В ЦБ отметили, что регулятор будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.