Дефицит бюджета России за январь – август составил 4,19 трлн рублей

В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. Из них 17,7 трлн руб. – ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 14% год к году. Нефтегазовые доходы составили 6 трлн руб. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.