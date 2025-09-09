Дефицит бюджета России за январь – август составил 4,19 трлн рублей

Дефицит бюджета России за январь – август составил 4,19 трлн рублейПредварительно, в бюджет поступило 23,7 трлн рублей за восемь месяцев
Дефицит федерального бюджета России за первые восемь месяцев 2025 г. предварительно составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г., сообщили в Минфине России.
В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. Из них 17,7 трлн руб. – ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 14% год к году. Нефтегазовые доходы составили 6 трлн руб. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.
«Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 г.», – отметили в ведомстве. В публикации указано, что такой способ позволяет более гибко управлять структурой предельных бюджетных ассигнований в 2025 г.
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в 2026 г. нефтегазовые доходы бюджета закладываются исходя из прогнозируемой средний цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Он подчеркнул, что Минфин использует взвешенные и консервативные подходы при составлении бюджета. По его мнению, нужно не ориентироваться на возможное ослабление санкций Запада, а делать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что в растущем дефиците бюджета «ничего страшного нет». По его словам, его некоторые коллеги в правительстве считают, что можно и увеличить дефицит. Кроме того, глава государства подчеркнул, что сейчас показатель является низким, а это «гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы – и бюджетной системы в том числе».