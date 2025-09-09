Газета
Главная / Экономика /

Дефицит бюджета России за январь – август составил 4,19 трлн рублей

Предварительно, в бюджет поступило 23,7 трлн рублей за восемь месяцев
Ведомости

Дефицит федерального бюджета России за первые восемь месяцев 2025 г. предварительно составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г., сообщили в Минфине России.

В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. Из них 17,7 трлн руб. – ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 14% год к году. Нефтегазовые доходы составили 6 трлн руб. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. В Минфине уточнили, что расходы бюджета выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.

«Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 г.», – отметили в ведомстве. В публикации указано, что такой способ позволяет более гибко управлять структурой предельных бюджетных ассигнований в 2025 г.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в 2026 г. нефтегазовые доходы бюджета закладываются исходя из прогнозируемой средний цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Он подчеркнул, что Минфин использует взвешенные и консервативные подходы при составлении бюджета. По его мнению, нужно не ориентироваться на возможное ослабление санкций Запада, а делать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что в растущем дефиците бюджета «ничего страшного нет». По его словам, его некоторые коллеги в правительстве считают, что можно и увеличить дефицит. Кроме того, глава государства подчеркнул, что сейчас показатель является низким, а это «гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы – и бюджетной системы в том числе».

