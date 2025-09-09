Газета
Главная / Экономика /

Нефтегазовые доходы бюджета будут рассчитываться исходя из цены в $59 за баррель

Ведомости

В 2026 г. нефтегазовые доходы бюджета закладываются исходя из прогнозируемой средний цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60–65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный», – сказал он.

Силуанов подчеркнул, что Минфин составляет бюджет исходя из взвешенных, консервативных подходов. Он подчеркнул, что невозможно ориентироваться на возможное ослабление санкций Запада. Не нужно гадать, по его словам, нужно делать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно.

Из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости», следует, что средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $69,1/барр., что на 14% меньше показателя 2024 г. Рост спроса на нефть в этом году замедлился из-за макроэкономической неопределенности и торговых ограничений, отмечают аналитики.

