Набиуллина призвала не ждать, что ЦБ подкрутит курс рубля

«Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким», – подчеркнула она.