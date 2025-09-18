Набиуллина призвала не ждать, что ЦБ подкрутит курс рубля
Необходимо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что Банк России подкрутит его в ту или иную сторону. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
Набиуллина указала, что на курс влияет внешняя конъюнктура и денежно-кредитная политика России.
«Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким», – подчеркнула она.
17 сентября ЦБ повысил официальный курс доллара на 18 сентября на 0,16 руб. до 83 руб. В то же время курс евро вырос на 0,41 руб. и достиг 98,3 руб. Стоимость юаня регулятор повысил на 0,06 руб. до 11,66 руб.
11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что к новому витку укрепления рубля может привести улучшение в отношениях России и США. Диапазон в таком случае составит 70–80 руб./$, поскольку в стране будут ожидать притока иностранного капитала.