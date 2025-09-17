ЦБ повысил курсы доллара, евро и юаня на 18 сентября

При этом курс евро увеличился на 0,41 руб. и достиг 98,3 руб. Стоимость юаня регулятор повысил на 0,06 руб., до 11,66 руб. При публикации официальных курсов на 17 сентября ЦБ также повышал показатели для евро и юаня, но незначительно понизил курс доллара на 0,23 руб.