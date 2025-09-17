Газета
Главная / Финансы /

ЦБ повысил курсы доллара, евро и юаня на 18 сентября

Ведомости

Банк России повысил официальный курс доллара на 0,16 руб. на 18 сентября. Стоимость валюты составила 83 руб. в сравнении с 82,84 руб. днем ранее, следует из данных на сайте регулятора.

При этом курс евро увеличился на 0,41 руб. и достиг 98,3 руб. Стоимость юаня регулятор повысил на 0,06 руб., до 11,66 руб. При публикации официальных курсов на 17 сентября ЦБ также повышал показатели для евро и юаня, но незначительно понизил курс доллара на 0,23 руб.

11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец рассказала «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что к новому витку укрепления рубля может привести улучшение в отношениях России и США. Диапазон в таком случае составит 70–80 руб./$, так как в стране будут ожидать притока иностранного капитала.

