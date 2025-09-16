ЦБ незначительно понизил курс доллара на 17 сентября

11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец рассказала «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазоне 70–80 руб./$, так как в стране будут ожидать притока иностранного капитала. Он отметил, что ухудшение в отношениях РФ и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.