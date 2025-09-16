ЦБ незначительно понизил курс доллара на 17 сентября
Центральный банк России понизил курс доллара на 17 сентября на 0,23 руб. Стоимость валюты уменьшилась с 83,07 руб. до 82,84 руб., следует из данных на сайте регулятора.
При этом официальный курс евро в ЦБ повысили на 0,44 руб. до 97,89 руб. Юань 17 сентября будет стоить на 0,01 руб. больше, чем днем ранее, – 11,60 руб.
На 16 сентября курс всех трех валют был понижен регулятором. Стоимость доллара уменьшилась на 1,31 руб., евро – на 1,88 руб. (до 97,45 руб.). Юань подешевел на 0,23 руб. до 11,59 руб.
11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец рассказала «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазоне 70–80 руб./$, так как в стране будут ожидать притока иностранного капитала. Он отметил, что ухудшение в отношениях РФ и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.