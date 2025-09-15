ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 сентября до 83,07 рубля
Центральный банк России понизил курс доллара на 16 сентября на 1,31 руб. до 83,07 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро опустился на 1,88 руб. и достиг 97,45 руб. Курс юаня был понижен на 0,23 руб. до 11,59 руб.
12 сентября ЦБ установил курс доллара на 15 сентября на уровне 84,38 руб. (-1,28 руб.). В то же время евро подешевел на 0,41 руб. до 99,33 руб., юань – на 0,11 руб. до 11,83 руб.
Днем ранее главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец заявила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала. По его мнению, ухудшение в отношениях РФ и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.
Банк России устанавливает курсы валют после введения санкций США против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.