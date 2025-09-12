Банк России понизил курсы доллара и евро на 15 сентября

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ухудшение в отношениях России и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.