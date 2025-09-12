Банк России понизил курсы доллара и евро на 15 сентября
Банк России понизил курс доллара на 15 сентября на 1,28 руб. до 84,38 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс евро опустился на 0,41 руб. до 99,33 руб. Юань же подешевел на 0,11 руб. до 11,83 руб.
Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ухудшение в отношениях России и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.
Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.