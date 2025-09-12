Газета
Финансы

Банк России понизил курсы доллара и евро на 15 сентября

Банк России понизил курс доллара на 15 сентября на 1,28 руб. до 84,38 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.

В то же время курс евро опустился на 0,41 руб. до 99,33 руб. Юань же подешевел на 0,11 руб. до 11,83 руб.

11 сентября курс евро на российском межбанковском рынке поднялся выше 100 руб. впервые с 12 февраля. Днем ранее расчетный курс доллара поднялся выше 87 руб. впервые с 11 апреля.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ухудшение в отношениях России и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.

Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

