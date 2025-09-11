Курс евро на межбанковском рынке превысил 100 рублей впервые с 12 февраля
Курс евро на российском межбанковском рынке поднялся выше 100 руб. впервые с 12 февраля. Это следует из данных международного рынка форекс.
По состоянию на 10:22 мск, курс евро вырос на +1,52% и достиг 100,2 руб. Доллар вырос до 86,6 руб. Юань поднялся выше 12 руб. впервые с марта.
10 сентября Центральный банк России повысил курс евро на 11 сентября 1,79 руб. до 99,82 руб. Курс доллара поднялся на 1,68 руб. до 84,92 руб., юаня – на 0,2 руб. до 11,9 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Московской биржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.