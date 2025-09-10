Банк России установил курс доллара выше 84 рублей впервые с апреля
Банк России повысил курс доллара на 11 сентября на 1,68 руб. до 84,92 руб. Таким образом, курс американской валюты превысил отметку в 84 руб. впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 1,79 руб. до 99,82 руб, а юаня – на 0,2 руб. до 11,9 руб.
10 сентября расчетный курс доллара поднялся выше 87 руб. впервые с 11 апреля. Такие данные появились в 10:52 мск. К 10:54 мск стоимость доллара составила 87,24 руб (+4,24%). По сравнению с предыдущим закрытием в 83,69 руб. доллар подорожал почти на 3,55 руб. К 11:30 курс доллара опустился до 85 руб.
Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.