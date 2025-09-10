Банк России установил курс доллара выше 84 рублей впервые с апреля

10 сентября расчетный курс доллара поднялся выше 87 руб. впервые с 11 апреля. Такие данные появились в 10:52 мск. К 10:54 мск стоимость доллара составила 87,24 руб (+4,24%). По сравнению с предыдущим закрытием в 83,69 руб. доллар подорожал почти на 3,55 руб. К 11:30 курс доллара опустился до 85 руб.