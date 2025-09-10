Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Внебиржевой курс доллара превышал 87 рублей

Ведомости

Расчетный курс доллара поднялся выше 87 руб. впервые с 11 апреля, следует из данных торгов.

Такие данные появились в 10:52 мск. К 10:54 мск стоимость доллара составила 87,24 руб (+4,24%). По сравнению с предыдущим закрытием в 83,69 руб. доллар подорожал почти на 3,55 руб. К 11:30 курс доллара опустился до 85 руб.

С начала недели доллар укрепился на 7,7%, а за последний месяц – почти на 9%. Годовая динамика остается отрицательной: курс доллара за год снизился на 4,1%.

Банк России поднял курс доллара на 10 сентября на 0,9 руб. до 83,24 руб. В то же время курс евро вырос на 1,46 руб. до 98,03 руб. Юань подорожал на 0,22 руб. до 11,69 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте