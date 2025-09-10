Внебиржевой курс доллара превышал 87 рублей
Расчетный курс доллара поднялся выше 87 руб. впервые с 11 апреля, следует из данных торгов.
Такие данные появились в 10:52 мск. К 10:54 мск стоимость доллара составила 87,24 руб (+4,24%). По сравнению с предыдущим закрытием в 83,69 руб. доллар подорожал почти на 3,55 руб. К 11:30 курс доллара опустился до 85 руб.
С начала недели доллар укрепился на 7,7%, а за последний месяц – почти на 9%. Годовая динамика остается отрицательной: курс доллара за год снизился на 4,1%.
Банк России поднял курс доллара на 10 сентября на 0,9 руб. до 83,24 руб. В то же время курс евро вырос на 1,46 руб. до 98,03 руб. Юань подорожал на 0,22 руб. до 11,69 руб.