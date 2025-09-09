Банк России установил курс доллара выше 83 рублей на 10 сентября
Банк России поднял курс доллара на 10 сентября на 0,9 руб. до 83,24 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро вырос на 1,46 руб. до 98,03 руб. Юань же подорожал на 0,22 руб. до 11,69 руб.
На 9 сентября Банк России впервые с конца июля установил курс доллара выше 82 руб. Курс евро тогда повысился до 96,57 руб. (+1,09 руб.), а юаня – до 11,47 (+0,09 руб.).
Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.