Внебиржевой курс доллара достиг максимума с конца апреля – 83 рубля
Курс доллара на внебиржевых торгах превысил 84 руб., следует из данных международного валютного рынка Forex. В 10:15 он достигал 84,08 руб., затем опустился.
По данным на 10:30 мск, курс доллара вырос на 0,75% и достиг до 83,09 руб.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Московской биржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.