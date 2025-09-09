Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Внебиржевой курс доллара достиг максимума с конца апреля – 83 рубля

Ведомости

Курс доллара на внебиржевых торгах превысил 84 руб., следует из данных международного валютного рынка Forex. В 10:15 он достигал 84,08 руб., затем опустился.

По данным на 10:30 мск, курс доллара вырос на 0,75% и достиг до 83,09 руб.

8 сентября Центробанк установил курс доллара на 9 сентября на уровне 82,24 руб. На российском межбанковском рынке курс доллара превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 г.

ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Московской биржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её