Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей, евро превысил 96 рублей

Наличные доллары и евро можно получить только в пределах лимита – до $10 000 (или эквивалента в евро) при условии, что счет был открыт до 9 марта 2022 г. Допущение также действует при условии, что возможность еще не была реализована. Средства сверх лимита выдаются в рублях по курсу банка.