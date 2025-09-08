Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей, евро превысил 96 рублей
Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 г., курс евро – 96 руб. впервые с 14 апреля, следует из данных «Финама».
Сентябрьский фьючерс на доллар вырос до 82,42 руб., а декабрьский контракт – до 85,05 руб. Евро подорожал свыше 96 руб., юань – выше 11,5 руб., что стало максимумом с 29 июля.
Утром 8 сентября индексы Мосбиржи и РТС также показали рост. К 10:40 мск индекс Мосбиржи составил 2916,06 пункта (+0,5%), индекс РТС – 1126,25 пункта (+0,49%). Акции «голубых фишек» на Мосбирже прибавили до 1%.
5 сентября Центробанк продлил валютные ограничения до 9 марта 2026 г. Средства с вкладов в иностранной валюте можно получить только в рублях.
Наличные доллары и евро можно получить только в пределах лимита – до $10 000 (или эквивалента в евро) при условии, что счет был открыт до 9 марта 2022 г. Допущение также действует при условии, что возможность еще не была реализована. Средства сверх лимита выдаются в рублях по курсу банка.