ЦБ поднял курс доллара выше 82 рублей впервые с 30 июля

Ведомости

Банк России установил курс доллара на 9 сентября на уровне 82,24 руб. Информация доступна на сайте регулятора.

Курс евро повысился до 96,57 руб. (+1,09 руб.), а юаня – до 11,47 (+0,09 руб.).

На 8 сентября ЦБ установил курс доллара в 81,56 руб., евро – 95,48 руб., а юаня – 11,39 руб.

На российском межбанковском рынке курс доллара также превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 г., курс евро – 96 руб. впервые с 14 апреля. Сентябрьский фьючерс на доллар вырос до 82,42 руб., а декабрьский контракт – до 85,05 руб. Евро подорожал свыше 96 руб., юань – выше 11,5 руб., что стало максимумом с 29 июля.

Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

