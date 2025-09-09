Евро на межбанке превысил 98 рублей впервые с 13 февраля

8 сентября курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 г., курс евро – 96 руб. впервые с 14 апреля. В этот же день Центральный банк России установил курс доллара на 9 сентября на уровне 82,24 руб. Курс евро поднялся до 96,57 руб. (+1,09 руб.).