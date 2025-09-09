Газета
Финансы

Евро на межбанке превысил 98 рублей впервые с 13 февраля

Ведомости

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 98 руб. впервые с 13 февраля 2025 г., следует из данных «Финама».

По состоянию на 11:37 мск курс евро вырос на 1,08% и находился на уровне 98,1 руб. К 12:10 мск курс евро снизился до 97,95 руб.

8 сентября курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 г., курс евро – 96 руб. впервые с 14 апреля. В этот же день Центральный банк России установил курс доллара на 9 сентября на уровне 82,24 руб. Курс евро поднялся до 96,57 руб. (+1,09 руб.).

Центробанк устанавливает курсы валют после введения санкций США против Московской биржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

