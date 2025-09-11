Аналитики предупредили о переломе тренда в сторону ослабления рубля

В базовом сценарии Васильев полагает, что рубль устойчиво перешел в диапазон 80–90 руб./$ и до конца 2025 г. останется в этих границах. Экономисты «Эйлера» прогнозируют курс доллара на конец этого года на уровне 85–90 руб. В обзоре сказано, что в нынешней ситуации риски для прогнозов заключаются в том, что рубль может оказаться слабее. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков считает, что к концу года курс может достигнуть уровней в 90–95 руб./$. Аналитик «Финама» Александр Потавин прогнозирует, что курс доллара к рублю будет постепенно возвращаться к значениям начала 2025 г., к концу года он будет в диапазоне 92–95 руб./$.