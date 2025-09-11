Аналитики предупредили о переломе тренда в сторону ослабления рубля
Эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Об этом заявила «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.
Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин согласился, что это начало устойчивого тренда. В обзоре аналитиков «Эйлера» говорится, что последние дни давление на рубль усилилось. Это с высокой вероятностью знаменует начало среднесрочного тренда на ослабление рубля.
Улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ухудшение в отношениях России и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$. Экономист указал, что в начале сентября против рубля также стал играть геополитический фон. После саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске были ожидания на улучшение отношений России и Запада, но пока они не оправдались, а Запад снова обсуждает новые антироссийские ограничения.
В базовом сценарии Васильев полагает, что рубль устойчиво перешел в диапазон 80–90 руб./$ и до конца 2025 г. останется в этих границах. Экономисты «Эйлера» прогнозируют курс доллара на конец этого года на уровне 85–90 руб. В обзоре сказано, что в нынешней ситуации риски для прогнозов заключаются в том, что рубль может оказаться слабее. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков считает, что к концу года курс может достигнуть уровней в 90–95 руб./$. Аналитик «Финама» Александр Потавин прогнозирует, что курс доллара к рублю будет постепенно возвращаться к значениям начала 2025 г., к концу года он будет в диапазоне 92–95 руб./$.
Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин назвал дополнительным драйвером роста новые санкции.В среднесрочной перспективе давление на рубль сохранится. Этому будет способствовать Банк России, который может продолжать снижать ключевую ставку, и федеральный бюджет, если он «продолжит накачивать экономику деньгами, которые в том числе будут израсходованы на импорт».