Силуанов выступил против приватизации компаний с высокими дивидендами
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что приватизация компаний, которые платят высокие дивиденды, в текущих условиях невыгодна. Об этом он высказался на пленарной сессии Мосфинфорума.
По его словам, сейчас есть эффективные и зрелые компании, которые платят хорошие дивиденды.
«И, наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько могли бы продать эти компании», – сказал Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
5 сентября президент РСПП Александр Шохин в кулуарах Восточного экономического форума сообщил «Ведомостям», что бизнес ожидает внесения поправок в закон о приватизации в осеннюю сессию. Речь идет о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании приватизационных сделок.
До этого президент Владимир Путин поручил правительству закрепить в законе этот порядок. Перечень поручений был опубликован в августе: изменения должны быть подготовлены до 1 декабря «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».