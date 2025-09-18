Силуанов предложил помогать эффективным компаниям, а не «лентяям и разгильдяям»
Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что повышение производительности труда требует не только инвестиций в оборудование, но и изменения подхода к господдержке бизнеса. По его словам, средства должны направляться эффективным компаниям, а не «лентяям».
Силуанов отметил, что надо больше вкладывать в «станки, оборудование, роботы и так далее». «Наверное, действительно это помогает», – предположил он. Однако только вкладыванием денег в оборудование производительность повысить не получится. По его словам, сейчас бюджетные средства зачастую достаются неэффективным компаниям.
«Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда», – сказал министр.
Министр призвал концентрировать помощь на предприятиях, демонстрирующих реальные результаты. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала тезис о приоритете производительности труда, назвав его единственным путем для экономического роста.
Вчера министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия в условиях дефицита рабочей силы не будет в долгосрочной перспективе полагаться на труд мигрантов. По его словам, миграция рассматривается лишь как временный инструмент, а главная ставка делается на рост производительности труда. Он подчеркнул, что большие возможности для повышения эффективности открывает платформенная экономика, в поддержку которой разработан отдельный проект.