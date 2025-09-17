Решетников анонсировал перевод мигрантов на принцип «приехал, подработал, уехал»Власти будут делать ставку на рост производительности труда
Россия в условиях дефицита рабочей силы не будет в долгосрочной перспективе серьезно полагаться на труд мигрантов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда.
«Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали – когда к миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что России «не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны, потому что это не граждане нашей страны». По его словам, миграция рассматривается лишь как временный инструмент, а главная ставка делается на рост производительности труда.
Решетников также отметил, что большие возможности для повышения эффективности открывает платформенная экономика, в поддержку которой разработан отдельный проект.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в первом полугодии 2025 г. показатель пресеченных фактов нарушения мигрантами правил въезда в Россию и режима пребывания вырос на 27,9%. По данным Володина, в указанный период из России было депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем годом ранее, а у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России.
Как пишет Володин со ссылкой на данные МВД, за шесть месяцев 2025 г. число выявленных преступлений по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» увеличилось на 7,2%. За тот же период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство – на 32,2%.