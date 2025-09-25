Почему Китай отказался от льготы развивающейся страны в ВТО

Почему Китай отказался от льготы развивающейся страны в ВТОЭто дает надежду на восстановление функционирования организации
Власти КНР больше не будут добиваться на переговорах во Всемирной торговой организации (ВТО) специального и дифференцированного режима, который предусмотрен в ее рамках для развивающихся стран. Об этом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил 24 сентября (по мск) премьер госсовета КНР Ли Цян, сообщило агентство «Синьхуа». При этом руководство КНР в своих выступлениях продолжает называть свою страну развивающейся, хотя этот статус за ней не признают несколько лет США.
«Как ответственная крупная развивающаяся страна, Китай не будет добиваться нового особого и дифференцированного режима на текущих и будущих переговорах в ВТО», – сказал премьер. Ли Цян заверил собравшихся, что КНР «всегда будет развивающейся страной» и что вопрос о статусе страны и особом и дифференцированном режиме «связаны, но не тождественны».
Страны в ВТО сами определяют свою классификацию, а статус развивающейся страны позволяет им получать в том числе более низкие пошлины при экспорте в развитые страны, не полностью соблюдать предписанные обязательства (например, дает возможность повышать импортные пошлины в сельском хозяйстве в кризисных условиях или субсидировать его – КНР при вступлении в ВТО имела право тратить на дотации в агросфере 8,5% общей стоимости всей местной продукции. – «Ведомости»), получать более длительные периоды для адаптации своей торговой политики к нормам ВТО, а также открывает доступ к технической помощи.
Позже дополнительные разъяснения по новой позиции Китая дали чиновники рангом пониже – главный торговый переговорщик Ли Чэнган и представитель КНР в ВТО Ли Ихун. Первый сказал, что решение Китая по отказу от льгот в ВТО связано с попыткой укрепить мировую торговую систему на фоне возникших для нее угроз из-за тарифных войн и протекционистских мер со стороны «отдельных стран».
Такой подход коррелирует с инициативой председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному развитию, которой и была посвящена упомянутая встреча в Нью-Йорке с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьера Пакистана Шахбаза Шарифа и нескольких лидеров африканских стран. Кроме того, Ли Чэнган уверен, что отказ Китая от преференций в ВТО «придаст мощный импульс либерализации» в сфере международной торговли и инвестиций. Ли Ихун добавила, что официально статус развивающейся страны в ВТО КНР за собой все равно сохранит. В 2023 г. Си отмечал, что «Китай был, остается и всегда будет одним из членов огромной семьи развивающихся стран».
Но решение Китая поприветствовала генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, которая назвала его «поворотным моментом» для организации. «Решение Китая отражает стремление к созданию более сбалансированной и справедливой глобальной торговой системы. <...> Это кульминация многих лет упорной работы», – написала она в соцсети X.
И хотя Китай считает, что никто не обязан брать с него пример, разрыв между странами, относящими себя к развивающимся, в ВТО действительно огромен. Например, согласно данным Всемирного банка, в 2023 г. в Нигерии, откуда родом гендиректор ВТО, ВВП на душу населения составлял $1596, а в Мексике – почти $13 790 (в КНР, для сравнения, он составлял чуть более $12 000, хотя на момент вступления в ВТО в 2001 г. был всего около $1000. В России этот показатель в 2023 г. был на уровне $13 800).
Китай всячески подчеркивает добровольность своего решения. Но при этом США и страны Евросоюза регулярно его критиковали за использование статуса развивающейся страны, что, с их точки зрения, помогало Пекину иметь заметный профицит в торговом балансе. А в 2023 г. в палате представителей США был принят законопроект об отмене этого статуса КНР.
База ВТО
«Китай – вторая экономика мира, на ее долю приходится 18,6% мировой экономики. <...> К США относятся как к развитой стране, так же должны относиться и к КНР», – говорила тогда автор документа, член палаты представителей от республиканской партии Янг Ким, которая добавила, что Пекин манипулирует торговой системой с помощью своего статуса. Теперь же, как полагает старший научный сотрудник Hinrich Foundation Кит Роквелл, решение Пекина может помочь улучшить его отношения с Вашингтоном.
Ранее Китай уже демонстрировал гибкость в рамках ВТО, например ратифицировав в 2023 г. соглашение об ограничении «вредных» субсидий на рыбную ловлю, которые вели, как считается, к истощению мировых запасов (КНР при этом мировой лидер по улову рыбы, напоминает Financial Times).
Кроме того, «благородные» решения Китая породили у руководства ВТО надежду, что это может быть сигналом к реформам в организации с учетом современных экономических реалий. Агентство Bloomberg утверждает, что отказ от льгот со стороны Китая был одним из требований США для устранения с их стороны блокировки работы Апелляционного органа ВТО, который не функционирует с конца 2019 г.: из-за Вашингтона с того времени число арбитров в нем остается ниже минимально необходимого (и потому поданные иски в ходе торговой войны перспектив не имеют). Но бывший американский дипломат Венди Катлер уверена, что «запоздавшее на годы решение не будет иметь большого практического эффекта».
В нынешних условиях «скидка» по пошлинам как развивающейся стране в ВТО для внешней торговли КНР уже не играет большой роли и это решение не стоит считать сенсацией, говорит профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Но оно вполне может особенно понравиться европейцам, так как они тоже активно этого добивались. Политически же Китай продолжает себя квалифицировать как развивающаяся страна, но одновременно на официальном уровне после смены премьера в 2023 г. этот тезис стал звучать куда реже, вместо этого акцент делается на том, что КНР – часть глобального Юга, отмечает Цыплаков.
Для Китая этот шаг будет иметь существенно меньше негативных последствий, чем плюсов от устранения одного из главных противоречий в отношениях с США и ЕС, соглашается советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении России к ВТО Максим Медведков. По его словам, китайская экономика давно не нуждается в этих льготах. С другой стороны, инициатива Китая действительно будет важна для реформы ВТО, ведь там немало стран, в том числе таких крупных, как Индия, от которых ждут аналогичных шагов хотя бы в среднесрочной перспективе. Косвенно, по мнению Медведкова, решение Пекина может повлиять и на разблокировку апелляционного органа ВТО – американцы так или иначе отреагируют на этот «большой компромисс» со стороны Китая.