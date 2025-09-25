Почему Китай отказался от льготы развивающейся страны в ВТО

И хотя Китай считает, что никто не обязан брать с него пример, разрыв между странами, относящими себя к развивающимся, в ВТО действительно огромен. Например, согласно данным Всемирного банка, в 2023 г. в Нигерии, откуда родом гендиректор ВТО, ВВП на душу населения составлял $1596, а в Мексике – почти $13 790 (в КНР, для сравнения, он составлял чуть более $12 000, хотя на момент вступления в ВТО в 2001 г. был всего около $1000. В России этот показатель в 2023 г. был на уровне $13 800).