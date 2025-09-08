Как Си Цзиньпин изменил Китай и чего хочет от мира

Но при этом это вовсе не означает, что развитию армии Си уделяет мало внимания. Разворот с его приходом к власти произошел и в этой сфере, военная тематика стала одной из центральных в китайской партийной идеологии, пишет директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В концепции о «китайской мечте» нашлось место «мечте о сильной армии». И на практике Си в 2015 г. запустил масштабные реформы китайских вооруженных сил, которые продолжаются и 10 лет спустя. В 2022 г. Си на XX съезде КПК объявил о цели добиться крупных результатов к 2027 г. в создании передовых вооруженных сил мирового уровня.