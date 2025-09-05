Что значат позиции России и союзников Украины по военным гарантиям и переговорам

Сам Трамп созвонился с союзниками в тот же вечер. Washington Post со ссылкой на источник пишет, что он не определился с местом США в процессе. Зато потребовал от Европы отказа от российских углеводородов и санкций против КНР, передают со ссылкой на источники Reuters и The New York Post. В рамках неравноправной торговой сделки с ЕС США в июле в обмен на пошлины в 15% заставили сообщество пообещать купить американских углеводородов на $750 млрд. Нефть по трубе из России получают как исключение из санкций ЕС Венгрия и Словакия с дружественным и идеологически близким Трампу руководством.