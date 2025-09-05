Что значат позиции России и союзников Украины по военным гарантиям и переговорам

Что значат позиции России и союзников Украины по военным гарантиям и переговорамПауза это или тупик, покажут шаги Трампа, все еще «курирующего» мирный процесс
Иностранные войска на Украине станут «законной целью» российских войск. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября заявил президент России Владимир Путин.
«Если [на Украине] будут появляться [иностранные] войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения. А если будут достигнуты решения для долгосрочного мира, то я не вижу никакого смысла в [их] нахождении», – сказал Путин.
Отправку контингентов на Украину после окончания боевых действий или поддержания этой миссии на море и в воздухе 4 сентября одобрили 26 из 35 стран – участниц союзной Киеву «коалиции желающих». В нее входят страны ЕС, кроме Венгрии, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Япония. О возможности отправки войск на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.
Россия неоднократно отвергала перспективу присутствия контингентов третьих стран на украинской территории. В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров назвал такой сценарий неприемлемым.
Как пишет Reuters, заявление Путина на ВЭФ-2025 показало «пропасть между позициями Москвы и Киева и его западных союзников». Большинство в «коалиции желающих» – страны НАТО. Путин на ВЭФ вновь высказался о неприемлемости вступления Украины в альянс.
Генсек НАТО Марк Рютте накануне заявил, что Москву не должны интересовать иностранные войска на Украине, поскольку ее суверенное право – звать их. По данным Bloomberg, премьер Италии Джорджа Мелони предлагала вариант «НАТО-лайт» – обязательство союзников Киева за 24 часа согласовать его военную поддержку.
В Париже 4 сентября договориться о параметрах развертывания европейских войск и их функциях не удалось. Макрон отметил, что гипотетический контингент «не имеет цели вести какую-либо войну против России». Возможный размер контингента официальные лица и СМИ оценивали от 25 000 до более чем 60 000 человек. Париж и Лондон готовы дать не более 15 000 вместе. Spiegel называл со ссылкой на источники необходимую численность «хорошо оснащенных» войск в 150 000. Это близко к оценкам Зеленского от января – февраля в 100 000–200 000. Альтернативой источники Spiegel видят отправку военных советников для ВСУ.
Макрон 4 сентября не называл тех, кто точно отправит военных, но заявил, что «несколько стран продолжают обдумывать свою позицию». Твердо готов послать контингент только один из основателей «коалиции» – Великобритания, а также Эстония. Франция это допускала.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что до перемирия бундесвер на Украину не отправится, а в интервью ProSiebenSat1 3 сентября выразил сомнения, что он в принципе окажется там. Bild со ссылкой на источники пишет, что Берлин отказался от посылки войск. Согласно Spiegel, прямое участие ФРГ хочет заменить помощью в повышении боеспособности ВСУ «на 20%».
Характерно, что 19 августа после встречи с лидерами европейских стран – союзниц Украины президент США Дональд Трамп, наоборот, заявлял о готовности отправить войска Лондоном, Парижем и Берлином. Но четыре участника «коалиции» заявили, что вовсе не пошлют солдат, – Италия, Румыния, Польша и Япония. Варшава сослалась на то, что с 2022 г. обеспечивает воюющей Украине логистику.
Как писал Euronews, «коалицию желающих» беспокоит то, расценит ли ее контингенты как цель Россия. Эта неуверенность обусловлена неясностью поддержки американцами. По словам Макрона, в «ближайшие дни» это обговорят с США. На встрече Зеленского и европейских союзников с Трампом 18 августа тот обещал оставить за Вашингтоном роль координатора. На саммите в Париже 4 сентября от США был спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Сам Трамп созвонился с союзниками в тот же вечер. Washington Post со ссылкой на источник пишет, что он не определился с местом США в процессе. Зато потребовал от Европы отказа от российских углеводородов и санкций против КНР, передают со ссылкой на источники Reuters и The New York Post. В рамках неравноправной торговой сделки с ЕС США в июле в обмен на пошлины в 15% заставили сообщество пообещать купить американских углеводородов на $750 млрд. Нефть по трубе из России получают как исключение из санкций ЕС Венгрия и Словакия с дружественным и идеологически близким Трампу руководством.
Неоднозначная позиция Трампа по Украине и европейским союзникам, возможно, результат осознания беспомощности в украинском урегулировании, полагает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. О скепсисе президента говорят утечки о завышенных требованиях к европейцам, считает Кошкин: «Трамп обеспокоен неспособностью реализовать предвыборное обещание, миротворческие амбиции, как ему, возможно, кажется, из-за саботажа Европой. Положение России на поле боя он видит выигрышным, ее требования – реалистичными. Но занимать пророссийскую позицию он не может».
Трамп хотел все решить быстро, в Москве это приветствовали, хотя предупреждали, что так не будет, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев: «Сейчас он убедился в этом, увидев ограниченность возможностей влиять на стороны. Но он должен понимать, что для Москвы военные третьих стран на Украине неприемлемы».
Россия выступает за гарантии Киеву от членов СБ ООН, включая себя и Китай, как это было в парафированном в 2022 г. проекте соглашений в Стамбуле. Но Зеленский отверг предложенное Москвой участие Пекина в конце августа: по его словам, китайцы ничего не делали для остановки конфликта.
Кроме гарантий безопасности Украине остается вопрос российско-украинских переговоров на высшем уровне. Американский лидер оптимистично оценивал перспективы «тройной» встречи и даже надеялся на переговоры Путина и Зеленского. Возможность их подготовки обсуждалась на вторых российско-украинских консультациях в Стамбуле в июне, хотя российская сторона назвала такое событие скорее завершающим урегулирование.
На ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что готов к контактам, но не видит смысла во встрече на высшем уровне. Готов он лишь, как отмечал ранее, к «повышению уровня» представительства России на переговорах в Стамбуле. В Киеве, по мнению Путина, вряд ли есть политическая воля договориться. Предложение Украины приехать на переговоры в названное ей место он счел избыточным. Лучшим местом для встречи Путин считает Москву.
Слова о переговорах с Зеленским – не прямой отказ, считает Силаев. Но, продолжает эксперт, в России больших ожиданий от встречи нет. Но на фоне тупика вокруг гарантий Украине и выжидательной позиции США не стоит говорить о «смерти» переговорного процесса, скорее о «временном угасании», многое будет зависеть от действий американцев, считает Силаев: «Позиции сторон Трампу уже ясны, он избегает более глубокого вовлечения и, видимо, будет ждать благоприятного момента, не заботясь, чтобы он был благоприятный именно Киеву».