Лавров: украинское урегулирование требует признания новых территориальных реалий
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для прочного урегулирования на Украине необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий. В интервью индонезийской газете «Компас» он подчеркнул, что речь идет о включении в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по результатам проведенных референдумов.
Министр также указал на необходимость обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Он отметил, что эти условия соответствуют положениям декларации независимости Украины 1990 г., на основе которых украинская государственность была первоначально признана Россией и международным сообществом.
22 августа президент РФ заявлял, что Москва прилагает усилия для прекращения войны, начавшейся в 2014 г. против жителей Донбасса.
Reuters писал в августе, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего Восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г.