Трамп объявил о 100%-ных пошлинах на лекарства с 1 октября

Трамп объявил о 100%-ных пошлинах на лекарства с 1 октябряОт тарифов освободят компании, строящие в США производственные площадки
С 1 октября США вводят 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Financial Times (FT).
По словам Трампа, пошлины коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.
«Если строительство началось, пошлины на эти фармацевтические продукты взиматься не будут», – отметил Трамп.
По данным Reuters, Трамп также заявил, что введет 25%-ные пошлины на большегрузные автомобили, а также 50%-ную пошлину на кухонные шкафы и туалетные столики для ванных комнат и 30%-ную на мягкую мебель.
FT отмечает, что «этот шаг потрясет мировую фармацевтическую и автомобильную промышленность и усилит напряженность в отношениях с торговыми партнерами США».
24 сентября «Ведомости» писали, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила прогноз по росту мировой экономики. Несмотря на заявления о негативном влиянии пошлин США на глобальную торговлю, сентябрьская версия документа демонстрирует улучшение оценок к июню. ОЭСР ожидает роста мирового ВВП к концу года на 3,2% – это на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем предполагалось тремя месяцами ранее.