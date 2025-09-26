Трамп объявил о 100%-ных пошлинах на лекарства с 1 октября

24 сентября «Ведомости» писали, что Организация экономического сотрудничества и развития (­ОЭСР) обновила прогноз по росту мировой экономики. Несмотря на заявления о негативном влиянии пошлин США на глобальную торговлю, сентябрьская версия документа демонстрирует улучшение оценок к июню. ОЭСР ожидает роста мирового ВВП к концу года на 3,2% – это на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем предполагалось тремя месяцами ранее.