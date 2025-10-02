Какие средства в проекте бюджета заложены на работу государственных органов

В проекте бюджета на 2027 г. на Госдуму выделяется чуть меньше денег, чем на 2026 г., – 17,1 млрд руб., на 2028 г. – 17,7 млрд руб. Большая часть расходов пойдет на выплаты персоналу (в том числе на зарплаты депутатов Госдумы): в 2026 г. – 11,5 млрд руб., в 2027 г. – 11,6 млрд руб., в 2027 – 12 млрд руб. На закупку товаров и услуг будет потрачено 3,1 млрд руб., 2,6 млрд руб. и 2,5 млрд руб. в ближайшие три года. Примерно 2,2 млрд руб. ежегодно выделяется на межбюджетные трансферты, а также чуть более 600 млн руб. ежегодно – на субсидии бюджетным, автономным и другим некоммерческим организациям. На 2025 г. в бюджете на работу Думы закладывалось 15,3 млрд руб.