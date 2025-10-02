Какие средства в проекте бюджета заложены на работу государственных органов

Какие средства в проекте бюджета заложены на работу государственных органовГосударственная дума на свою работу в 2026 г. получит 17,6 млрд руб., а Совет Федерации – 8,6 млрд руб.
На работу Государственной думы в проекте бюджета на 2026 г. заложено 17,6 млрд руб. Совету Федерации выделяется почти в 2 раза меньше – 8,6 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг., обратили внимание «Ведомости». Таким образом на финансирование деятельности Федерального собрания на следующий год заложено 26,2 млрд руб.
В проекте бюджета на 2027 г. на Госдуму выделяется чуть меньше денег, чем на 2026 г., – 17,1 млрд руб., на 2028 г. – 17,7 млрд руб. Большая часть расходов пойдет на выплаты персоналу (в том числе на зарплаты депутатов Госдумы): в 2026 г. – 11,5 млрд руб., в 2027 г. – 11,6 млрд руб., в 2027 – 12 млрд руб. На закупку товаров и услуг будет потрачено 3,1 млрд руб., 2,6 млрд руб. и 2,5 млрд руб. в ближайшие три года. Примерно 2,2 млрд руб. ежегодно выделяется на межбюджетные трансферты, а также чуть более 600 млн руб. ежегодно – на субсидии бюджетным, автономным и другим некоммерческим организациям. На 2025 г. в бюджете на работу Думы закладывалось 15,3 млрд руб.
Совету Федерации в 2027 г. выделят 8,9 млрд руб., в 2028 г. – 9,2 млн руб. Из выделенной на 2026 г. суммы большая часть пойдет также на выплаты персоналу – 6,3 млрд руб., 864 млн руб. – на закупку товаров и услуг, 746 млн руб. – на межбюджетные трансферты и 639 млн руб. – на предоставление субсидий некоммерческим организациям.
«Большая часть средств на Федеральное собрание выделяется преимущественно на оплату труда, – говорит политолог Павел Склянчук. – Кроме этого в бюджет входят организационные расходы, начиная от компенсации авиаперелетов в командировки и заканчивая закупкой канцтоваров». Увеличение финансирования на следующий год можно объяснить подготовкой к парламентским выборам и инфляцией, полагает он.
Расходы на работу президента и его администрации в следующем году составят 32,9 млрд руб., затем каждый год планируется увеличение примерно на 1 млрд руб. Большая часть средств также пойдет на выплаты персоналу: 21,8 млрд руб. – в 2026 г., 22,7 млрд руб. – в 2027 г. и 23,6 млрд руб. – в 2028 г. На правительство в проекте бюджета на следующий год прописано 13 млрд руб., в 2027 г. – 13,4 млрд руб., в 2028 г. – 13,9 млрд руб.
Чуть более 1 млрд руб. ежегодно в бюджете заложено на деятельность уполномоченного по правам человека и его аппарат. Расходы на Счетную палату будут составлять около 10 млрд руб. ежегодно.
На Центральную избирательную комиссию в 2026 г. будет выделено 30 млрд руб., затем 8,4 млрд руб. – в 2027 г. и 8,8 млрд руб. – в 2028 г. Размер ассигнований, выделяемых на следующий год, объясняется проведением выборов в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2026 г. Еще в декабре 2023 г. зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что более 23 млрд руб. пойдут на организацию выборов в Госдуму. Сейчас в пояснительной записке указано, что расходы на реализацию госфункций составят 25,8 млрд руб. На ГАС «Выборы» в 2026 г. будет выделено 4 млрд руб., в 2027 г. – 4,9 млрд руб., в 2028 г. – 5,2 млрд руб.