Матвиенко предложила взимать с безработных граждан взносы на оплату ОМС

«Работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 000 руб. <...> 700 000 неработающих в Москве – они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 000 и заплатить вот эту среднюю страховку. Тех, кто реально не может, – пригласить их в органы соцзащиты и так далее», – сказала Матвиенко. Она предложила направить предложение на проработку в комитет Совета Федерации по социальной политике и в комитет по бюджету, а также в Минфин и Минтруд.