Матвиенко предложила взимать с безработных граждан взносы на оплату ОМС

Матвиенко предложила взимать с безработных граждан взносы на оплату ОМСЭта мера позволит снизить нагрузку на бюджеты регионов, считает спикер Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подход к ОМС для неработающих трудоспособных граждан. По ее словам, расходы на обязательное медицинское страхование (ОМС) можно было бы переложить с бюджетов субъектов на самих граждан, не занятых официально. Об этом она заявила на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
«Работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 000 руб. <...> 700 000 неработающих в Москве – они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 000 и заплатить вот эту среднюю страховку. Тех, кто реально не может, – пригласить их в органы соцзащиты и так далее», – сказала Матвиенко. Она предложила направить предложение на проработку в комитет Совета Федерации по социальной политике и в комитет по бюджету, а также в Минфин и Минтруд.
Матвиенко заявила, что когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. Изменения не должны коснуться тех, кто имеет право не работать, отметила Матвиенко. По ее словам, «нет вопросов» в этой части к пенсионерам, детям, инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Спикер добавила, что на неработающее население «огромные расходы».
«Мы понимаем, что среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание», – отметила Матвиенко. По словам председателя СФ, это создает значительную нагрузку на бюджеты регионов. Она предложила скорректировать подходы, «не нарушая право граждан, прописанное в нашей Конституции», чтобы восстановить справедливость и снять излишнюю нагрузку с бюджета в регионах.
Матвиенко посетовала, что те люди, которые честно работают и получают зарплату, финансируют своими доходами медицинскую страховку для «огромного количества трудоспособных, не работающих просто так граждан». Председатель законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович выступил в поддержку инициативы Матвиенко.
10 млн не обременены ограничениями и не работают
Ранее о проблеме финансирования ОМС для неработающих граждан заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума 19 сентября. «Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошел трудовой путь, – ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, – мы ему тоже гарантируем страхование», – сказал он.
Собянин считает, что это становится не только социальной, но и политической проблемой, которой для защиты устойчивости финансовой системы необходимо заняться. Он сообщил, что Москва платит 180 млрд руб. за неработающее население в ФОМС, регионы тратят в целом около 1 трлн.
«Если мы посмотрим, за кого мы платим, получится такая картина. За многодетных мам – конечно, за инвалидов – конечно, за студентов – конечно. Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», – сообщил Собянин. Количество застрахованных лиц по ОМС в стране на конец 2024 г. достигло почти 143 млн человек.
20 сентября Минздрав разработал поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые подразумевают урегулирование вопроса о предоставлении временно работающим в России иностранцам прав в сфере ОМС. Министерство предлагает также решить вопрос обмена данными между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в России иностранцах и лицах без гражданства.
