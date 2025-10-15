Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на три года

Социально-экономический прогноз развития Москвы взвешенный и отражает как ситуацию в российской экономике, так и приоритеты московского бюджета и его ориентацию на опережающее развитие, указал главный экономист «Эксперт РА» и доцент экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Табах. Даже при охлаждении экономики на фоне высоких ставок и жесткого, «мускулистого» федерального бюджета Москва будет развиваться быстрее, чем страна в целом – 2–3% против 1%, отметил эксперт.