Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на три года

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на три годаДоходы Москвы в следующем году составят 5,93 трлн рублей, дефицит заложен на уровне 447,6 млрд
Мэр Москвы Сергей Собянин направил в Мосгордуму проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг., следует из сообщения на сайте столичного градоначальника. Текст проекта был внесен 14 октября.
Доходы бюджета в следующем году составят 5,93 трлн руб., расходы – 6,38 трлн руб. Согласно проекту, дефицит бюджета Москвы в 2026 г. заложен на уровне 447,6 млрд руб. В 2027 г. доходы бюджета столицы – 6,36 трлн руб., расходы – 6,74 трлн руб., дефицит – 372,5 млрд руб. В 2028 г. доходы бюджета Москвы – 6,86 трлн руб., расходы – 7,06 трлн руб., дефицит – 194,4 млрд руб.
Расходы на реализацию государственных программ составят 5,75 трлн руб. На развитие транспортной системы будет потрачено 1,29 трлн руб., на соцподдержку жителей – 810 млрд руб., образование – 814,6 млрд руб., здравоохранение – 615 млрд руб., коммунально-инженерную инфраструктуру и энергосбережение – 149,2 млрд руб.
Основными задачами бюджетной политики, как сказано на сайте мэра столицы, станут:
обеспечение надежной социальной защиты москвичей,
повышение качества и доступности услуг населению,
реализация масштабных планов по развитию городской инфраструктуры,
поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных высокотехнологичных отраслях,
формирование комфортной и безопасной городской среды.
Росту доходов в ближайшие три года, по оценкам мэра, будут способствовать меры по комплексному развитию инфраструктуры, стимулирование инвестиций, поддержка бизнеса, а также создание высокотехнологичных производств, содействие занятости и росту производительности труда.
«Такой подход обеспечивает формирование современной диверсифицированной экономики, где органично дополняют друг друга высокотехнологичное производство, IT-инновации, научные исследования и сфера услуг», – говорится в сообщении.
По прогнозу социально-экономического развития города на 2026-2028 гг. годовой рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы ближайшие три года будет находиться в диапазоне 2-3%. Основным драйвером остается инвестиционная активность: в следующем году ее рост составит 2,5%, с 2027 г. ожидается ускорение до 4-4,5% ежегодно. Рост потребительских цен в городе, как ожидаются, замедлится до 4%.
Не секрет, что экономика России находится в стадии охлаждения, – это оказывает влияния на развития экономики столицы, сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, экономика Москвы позитивно развивалась даже в условиях «серьезных шоков различной природы». Широв отметил, что реальная заработная плата в 2026-2028 гг., согласно прогнозу московских властей, будет расти с темпом в 2,4-4,3%.
Социально-экономический прогноз развития Москвы взвешенный и отражает как ситуацию в российской экономике, так и приоритеты московского бюджета и его ориентацию на опережающее развитие, указал главный экономист «Эксперт РА» и доцент экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Табах. Даже при охлаждении экономики на фоне высоких ставок и жесткого, «мускулистого» федерального бюджета Москва будет развиваться быстрее, чем страна в целом – 2–3% против 1%, отметил эксперт.