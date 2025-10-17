Минэк оценил рынок ГЧП в 246 млрд рублей за девять месяцев

Минэк оценил рынок ГЧП в 246 млрд рублей за девять месяцевОсновную часть по-прежнему составляют транспортные проекты
Бизнес и государство заключили 142 новых соглашения государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий на сумму 246 млрд руб. за три квартала 2025 г. Об этом сообщила директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Наталья Морщихина на конференции «Инфраструктурный каркас для государства», организованной «Ведомостями». Среди новых соглашений большую часть составили две заключенные Москвой крупные концессии по строительству дорог с общим объемом инвестиций 185 млрд руб.
В 2024 г. был побит рекорд по законтрактованным инвестициям в проекты ГЧП за 20-летнюю историю существования механизма, сообщал в мае министр экономического развития Максим Решетников. В прошлом году было заключено 278 соглашений на 2,4 трлн руб., из которых частные инвестиции составляют 1,8 трлн руб. Основной вклад в этот показатель внес проект по строительству первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург с объемом инвестиций 1,9 трлн руб. Ввод в эксплуатацию планируется в 2028 г. Стоимость проекта оценивалась в 2,35 трлн руб. Государство финансирует строительство через размещение средств ФНБ на субординированных депозитах банков. В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта.
Больше всего инвестиций в этом году также пришлось на транспортную отрасль – около 66%, отметила Морщихина. Это проекты, связанные с высокоскоростными магистралями, развитием сети платных автодорог и городского электротранспорта, отметила она. По словам директора департамента Минэка, на втором месте находится ЖКХ (около 16% от всех инвестиций), замыкает тройку лидеров социальная сфера (около 15%).
По данным Минэка, на 1 октября 2025 г. находятся в стадии создания или эксплуатации или успешно завершены более 4400 соглашений в сфере концессий и ГЧП. Суммарные инвестиции в эти проекты достигли 7,4 трлн руб., из которых около 72% – частные средства (около 5,3 трлн руб.). В 2022–2023 гг. объем инвестиций составлял порядка 900 млрд руб. в год.
По количеству соглашений о государственно-частном партнерстве при реализации инфраструктурных проектов лидируют Амурская (344 соглашения), Тамбовская области (214), Татарстан (208).
«Инструмент ГЧП и концессий дает мультипликативный эффект. Примерно на один рубль бюджетных инвестиций приходится три-четыре рубля акционерного и заемного капитала», – отметила Морщихина.
По словам директора департамента Минэка, в этом году министерство планирует повысить качество оценки и мониторинга проектов, чтобы снизить случаи несбалансированного распределения рисков между государством и бизнесом, а также более рационально использовать бюджетные средства. «Для реализации этих задач мы начали привлекать ВЭБ.РФ в качестве эксперта по оценке крупных проектов ГЧП стоимостью свыше 3 млрд руб.», – отметила Морщихина. Кроме того, доработана методика оценки эффективности проектов ГЧП – теперь помимо анализа финансовых показателей она включает оценку обоснованности создания объекта, то есть насколько проект действительно соответствует существующему спросу на услуги или инфраструктуру.
В 2026 г. Минэкономразвития планирует распространить механизм оценки эффективности и на концессионные соглашения – по аналогии с проектами ГЧП ее будут проводить до момента принятия решения об их заключении. Предполагается, что инструмент коснется контрактов на сумму более 3 млрд руб. Для этого потребуется внести изменения в закон о концессиях и подготовить новую методику, отметила Морщихина.
По поручению президента России Владимира Путина ВЭБ.РФ стал обязательным участником и верификатором крупных ГЧП-проектов с инвестиционным порогом свыше 3 млрд руб. Все новые проекты ГЧП должны проходить экспертизу ВЭБа, а для дотационных регионов эта процедура является обязательной. Кроме того, ВЭБ займется разработкой национального стандарта и модели финансирования проектов ГЧП и концессий. Согласно стратегии госкорпорации, в партнерстве с государством и бизнесом до 2030 г. планируется поддержать проекты объемом свыше 30 трлн руб., включая 15 трлн руб. – с прямым участием ВЭБ.РФ.
