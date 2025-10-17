Минэк оценил рынок ГЧП в 246 млрд рублей за девять месяцев

В 2024 г. был побит рекорд по законтрактованным инвестициям в проекты ГЧП за 20-летнюю историю существования механизма, сообщал в мае министр экономического развития Максим Решетников. В прошлом году было заключено 278 соглашений на 2,4 трлн руб., из которых частные инвестиции составляют 1,8 трлн руб. Основной вклад в этот показатель внес проект по строительству первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург с объемом инвестиций 1,9 трлн руб. Ввод в эксплуатацию планируется в 2028 г. Стоимость проекта оценивалась в 2,35 трлн руб. Государство финансирует строительство через размещение средств ФНБ на субординированных депозитах банков. В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта.