ЦБ снизит нагрузку на капитал банков при кредитовании ГЧП-проектов

При ГЧП государство и частная компания заключают соглашение, по которому бизнес берет на себя финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. Взамен государство предоставляет определенные преференции: доступ к земельным участкам, налоговые льготы, гарантии возврата инвестиций и другие меры поддержки.

В России наибольший объем проектов реализуется на региональном уровне (45% от проектного портфеля в 4,8 трлн руб.), но самые крупные проекты – федеральные, где средний бюджет превышает 50 млрд руб., в регионах он составляет порядка 5 млрд руб., а в муниципалитетах – около 400 млн руб., говорилось в докладе ЦБ на основе данных Минэкономразвития за 2023 г. На федеральном уровне преимущественно лидируют автодорожные и железнодорожные проекты, на региональном – автодороги, образование, коммунальная сфера, общественный транспорт, спорт и туризм. В муниципалитетах около 90% приходится на коммунальную сферу и общественный транспорт, немного на образование.