ЦБ снизит нагрузку на капитал банков при кредитовании ГЧП-проектов

ЦБ снизит нагрузку на капитал банков при кредитовании ГЧП-проектовНо это будет действовать только для проектов, где публичной стороной выступает Россия или высокорейтинговый регион
Банк России готов снизить нагрузку на капитал банков при кредитовании проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Но это станет возможно только для проектов, где публичной стороной выступает Россия или высокорейтинговый регион. Предложения регулятора опубликованы в новом докладе Банка России.
Идея ЦБ
Сейчас при расчете нормативов достаточности капитала банки оценивают кредиты на ГЧП-проекты, исходя из риск-профиля заемщика и самого проекта. Диапазон составляет 80–130% для банков, которые используют стандартизированный подход к оценке рисков, и 50–250% для подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). При расчете риск-веса кредиты на ГЧП-проекты сейчас относятся к проектному финансированию. Но не учитывается, что государство при определенных условиях возмещает банку убытки в случае расторжения основного соглашения (здесь и далее учитываются концессионные соглашения и соглашения о ГЧП) – обычно это обязательство закрепляется между сторонами в так называемом прямом соглашении.
Прямые соглашения между концедентом (публичным партнером) и банком страхуют кредиторов от несостоятельности концессионера (частная сторона) или расторжения основного соглашения, поэтому стали рыночным стандартом, пишет ЦБ. Поэтому для ГЧП-проектов с прямыми соглашениями Банк России предлагает использовать пониженные риск-веса.
Но у регулятора есть ряд условий. Первое – публичной стороной прямого соглашения выступает государство или регион с кредитным рейтингом не ниже «А». Высокая финансовая устойчивость концедента поможет обеспечить своевременную выплату компенсации банку при реализации рисков, так как при заключении основного соглашения потенциальный долг частной стороны перед банком не заложен в бюджет, объясняет ЦБ.
Второй фактор – условия прямого соглашения между концедентом, концессионером и банком. В качестве обеспечения у банка должны быть в залоге права по основному соглашению (в том числе на получение компенсации при расторжении) или 100% уставного капитала в проектной компании. Залог акций дает банку больше контроля над ситуацией в случае проблем с проектом, пояснил представитель ЦБ «Ведомостям».
Банк сможет расторгнуть основное соглашение, если частная сторона недобросовестно исполняет свои обязательства. А концедент, т. е. государство или регион, должен будет в полном объеме компенсировать банку невыплаченный кредит и проценты при расторжении основного соглашения. Также публичная сторона будет платить компенсацию банку напрямую или на спецсчета с целевым режимом расходования средств и контролем кредитора. Прямое соглашение не прекратит действовать, даже если основное признано недействительным или незаключенным (полностью или частично). Изменение условий основного соглашения также должно согласовываться с банком.
Нужно больше букв «А»
От кредитного рейтинга публичной стороны будет зависеть риск-вес по кредитам ГЧП-проектов, в которых она участвует: 20% – для России и регионов с рейтингом «ААА», 40% – для субъектов Федерации с рейтингом от «АА» до «АА+», 60% – с рейтингом от «А» до «АА-».
Сейчас самых высокорейтинговых регионов не так много: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Татария. К регионам второй группы относятся Краснодарский, Красноярский края, Башкирия, Новосибирская, Челябинская, Липецкая и Самарская области. В третьей группе уже 24 региона и города – в частности, Сочи, Нижний Новгород, Уфа, Белгородская и Оренбургская области.
Государство и бизнес
В России наибольший объем проектов реализуется на региональном уровне (45% от проектного портфеля в 4,8 трлн руб.), но самые крупные проекты – федеральные, где средний бюджет превышает 50 млрд руб., в регионах он составляет порядка 5 млрд руб., а в муниципалитетах – около 400 млн руб., говорилось в докладе ЦБ на основе данных Минэкономразвития за 2023 г. На федеральном уровне преимущественно лидируют автодорожные и железнодорожные проекты, на региональном – автодороги, образование, коммунальная сфера, общественный транспорт, спорт и туризм. В муниципалитетах около 90% приходится на коммунальную сферу и общественный транспорт, немного на образование.
По ГЧП-проектам регионов с рейтингом ниже инвесткласса или без рейтинга и проектам без качественного прямого соглашения риск-веса не изменятся. Заключение соглашений, удовлетворяющих условиям Банка России, – ключевой фактор, дающий возможность воспользоваться пониженным риск-весом, подчеркивает регулятор.
Под послабления также не смогут подпасть те ГЧП-проекты, по которым банки постоянно реструктурируют кредиты, не расторгая соглашение, такая проблема затягивает сроки. Банки не смогут воспользоваться пониженным риск-весом, если реструктуризация удлиняет срок кредита более чем на 50% от первоначального, прощается часть долга/процентов или отношение средневзвешенного срока до погашения кредита к сроку кредита превышает 80%, а также в случае дефолта заемщика.
Порядок расчета банками резервов по кредитам ГЧП в рамках нового регулирования не изменится, отмечает ЦБ.
По оценкам Банка России, под новое регулирование подпадет большая часть ссуд по ГЧП – 95% из 500 млрд руб. кредитов, выданных на такие проекты.
Банкам – капитал
Крупнейшие банки, в том числе ВТБ, участвовали в обсуждениях при формировании инициативы Банком России, говорит представитель ВТБ. В банке считают ее своевременной и особенно значимой при реализации крупных инфраструктурных ГЧП-проектов. Помимо прямого положительного влияния на объем потребляемого капитала качественно структурированные ГЧП-проекты станут более привлекательными для банков по сравнению с другими сделками проектного финансирования в условиях, когда регулятор ужесточает требования к достаточности капитала, добавляет представитель ВТБ.
Обновленная политика позволит банкам наращивать объемы финансирования проектов ГЧП, задействуя при этом меньший объем капитала, говорит директор центра инфраструктурных проектов и ГЧП ПСБ Дмитрий Федорищев. А государству это позволит не снижать темпы развития ключевых отраслей, таких как транспорт и социальная сфера.
В ПСБ считают, что помимо уже предложенных мер следует задуматься о масштабной программе рефинансирования текущего объема важных для государства проектов по льготной ставке, а также об упрощении процедур заключения концессионных соглашений. Это позволит сократить сроки подготовки проектов, а значит, они могут быть реализованы быстрее и, соответственно, дешевле, полагает Федорищев.
Крупные банки смогут не только нарастить портфель проектного финансирования за счет увеличения количества кредитуемых проектов, но и увеличить долю финансирования, делится руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Это, в свою очередь, упростит организацию синдицированного кредитования и, как следствие, процесс организации финансирования для многих проектов.
При этом стоит рассматривать эти улучшения с учетом недавних изменений, отмечает Искандаров. Например, это могло бы быть расширение участия ВЭБ.РФ в проектах определенного масштаба, что будет способствовать повышению качества их проработки. Таким образом, говорит эксперт, с одной стороны, повышается доступность финансирования для проектов, снижаются потенциальные барьеры для вхождения в проект банков, но с другой – возможные риски остаются на уровне, которым можно управлять.
Бизнесу – деньги
В России достаточно высокий потенциал для развития ГЧП, но сейчас основной сдерживающий фактор – дорогое финансирование, считает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Инициатива ЦБ может стимулировать запуск ГЧП-проектов в сильных и опытных регионах (так как в основном в сфере ГЧП лидируют регионы с рейтингом «А» и выше), снижение риск-весов для них потенциально упростит привлечение средств, отмечает эксперт. Но, по ее словам, это вряд ли приведет к значительному росту активности, пока ключевая ставка ЦБ выше 14–15%. На новые отрасли тоже, скорее всего, будет оказано не очень сильное влияние, полагает Галактионова.
Снижение риск-весов по ГЧП-проектам (в рамках обновленного подхода) позволит немного улучшить привлечение кредитных средств для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в регионах и муниципалитетах, имеющих хороший кредитный рейтинг, говорит председатель совета директоров группы «Полипластик», член координационного совета «Деловой России» Лев Гориловский. Но при том что более 75% водоканалов в стране имеют убыток по году, вопрос не только в возврате капитальных затрат, считает он. Необходимо выходить на нужные тарифы с учетом и действующей эксплуатации, и возвратности капитальных затрат, нужных для поддержания системы. Отсутствие долгосрочной гарантии возвратности капитала в этом направлении, к сожалению, радикально сокращает желание людей вкладывать средства в длинные проекты, сетует Гориловский.
У предложенного подхода есть и негативный момент, считает Галактионова. Сейчас дотационные регионы и так ограничены в запуске ГЧП (они могут направить не более 10% годового дохода на исполнение обязательств перед частной стороной), а новое регулирование может демотивировать инвесторов и банки финансировать проекты в таких субъектах, отмечает эксперт. «Вероятно, в долгосрочной перспективе это может повлиять на усиление разрыва и неравномерное развитие инфраструктуры в стране», – подчеркивает Галактионова.
В подготовке материала участвовали Анастасия Бойко и Дарья Мосолкина