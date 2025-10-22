ФНС видит риски подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятых

ФНС видит риски подмены трудовых отношений у менее 2% самозанятыхЭтого недостаточно для досрочного пересмотра параметров НПД, считает глава ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профдоход (НПД), сообщил глава ведомства Даниил Егоров в ходе выступления на налоговом форуме ТПП.
«Мы запросили у информационной системы следующие данные. Первое: “информационная система, скажи-ка нам, пожалуйста, сколько в этом режиме людей, которые не имеют постоянной работы”? <...> Потом мы спросили: “информационная система, скажи нам, пожалуйста, а сколько из этих людей работают на одного или двух ИП или юрлиц”? <...> Потом мы спросили, а сколько людей, у которых правоотношения длятся больше 8 месяцев? <...> Еще, соответственно, осталась определенная часть людей. А после этого мы спросили, а кто получал в среднем доход больше одного МРОТа? <...> Вот в итоге у нас осталось 182 000 человек», — рассказал он.
По мнению Егорова, «разрушать систему взаимосвязей» всех самозанятых с заказчиками из-за такой доли тех, кто может использовать ее для ухода бизнеса от налогов, может оказаться скоропалительным решением. При этом он подчеркнул, что риски, которые видит система, совсем необязательно означают реальную подмену трудовых отношений.
Кроме того, из более 14 млн зарегистрированных самозанятых реально применяют систему около половины, добавил он. Глава ФНС считает, что в будущем государству придется заново выстраивать подход к трудовым отношениям, так как сейчас грань между бизнес-активностью и ими стирается. Не имеет смысла «плодить зоопарк» из налоговых режимов, нужно предложить «гармоничную систему» и начать ее обсуждение к 2028 г., добавил он.
В начале октября Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать результаты эксперимента по установлению налога на профессиональный доход и проработать вопрос о его досрочном завершении – в 2026 г. вместо 2028 г. Позже кабмин заявил, что у него нет планов менять параметры режима налога на профдоход раньше срока.
В конце сентября на правительственном часе в верхней палате министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что властей беспокоит злоупотребление режимом со стороны компаний, которые подменяют трудовые отношения проектной занятостью. «Это не отменяет ответственности тех работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать и использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых. Здесь задача соответствующая стоит у Минтруда, у Роструда, и коллеги активно сейчас работают над ее решением», – говорил Решетников.
Министр труда Антон Котяков, выступая на Всероссийской неделе охраны труда, также говорил о злоупотреблениях компаниями для минимизации налоговых отчислений при использовании этого режима. По его словам, Минтруд и ФНС провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли такие нарушения. Минтруд планирует проработать с Минэкономразвития и российской трехсторонней комиссией предложения в этой сфере. «Мы уже сейчас имеем фактуру по более чем 100 контрольным мероприятиям, и нам есть что предоставить в качестве доказательной базы необходимости этой корректировки», – отметил министр.
По мнению Решетникова, в 2026 г. следует начать работу по переработке концепции режима самозанятых и внесению изменений в законодательство, так как срок окончания эксперимента «уже не за горами». «Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», – говорил он.