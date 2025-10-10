Почему власти расходятся во мнениях о модернизации самозанятости

Почему власти расходятся во мнениях о модернизации самозанятостиСФ предложил досрочно отменить льготный режим, кабмин выступает за сохранение условий
Дискуссия о возможном завершении эксперимента для самозанятых до истечения 10-летнего срока, которая возникла после рекомендации Совета Федерации, закончилась, едва начавшись. Правительство не планирует изменений этого института до 2028 г., говорится в комментарии представителя кабмина. Эксперимент проводится с 2019 г. и в течение 10 лет условия налогообложения остаются прежними. Хотя сенаторы готовы внести соответствующий проект закона в осеннюю сессию, если Белый дом примет решение изменить условия, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Накануне верхняя палата парламента предложила кабмину проанализировать результаты эксперимента по установлению налога на профессиональный доход и проработать вопрос о его досрочном завершении уже в 2026 г. Предложение СФ отражено в постановлении от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации» по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Заседание прошло 23 сентября. Речь идет прежде всего о рекомендации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), пояснил федеральный чиновник.
Решетников говорил, что в 2026 г. следует начать пересмотр концепции режима самозанятых и внесение изменений в законодательство, так как срок окончания эксперимента «уже не за горами». Сейчас надо обсуждать, что дальше, и решать вопросы не только по самозанятым, но и по индивидуальным предпринимателям, сказал Решетников.
Власти высказываются о злоупотреблениях режимом со стороны компаний, которые подменяют трудовые отношения проектной занятостью. О мимикрии трудовых отношений говорил и глава Минэкономразвития, и министр труда Антон Котяков.
Котяков на Всероссийской неделе охраны труда отмечал, что Минтруд и ФНС провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли нарушения. Так компании незаконно минимизируют налоговые отчисления. «Мы уже сейчас имеем фактуру более чем по 100 контрольным мероприятиям, и нам есть что предоставить в качестве доказательной базы необходимости этой корректировки», – говорил министр труда.
Позиция ведомств
Достаточно большое количество граждан уже зарегистрировано как самозанятые, отметил Кутепов в разговоре с «Ведомостями». По его словам, режим создавался для администрирования этой категории предпринимателей. Совет Федерации и правительство сходятся во мнении, что в рамках льготного режима уже удалось администрировать их всех, сообщил сенатор. Он подчеркнул, что сейчас начинается злоупотребление послаблениями. «Если мы достигли того результата, о котором заранее говорили, в принципе, мы уже можем и заканчивать этот эксперимент», – добавил Кутепов.
По его мнению, не стоит опасаться ухода в тень предпринимателей в случае отмены режима самозанятости: «Почему мы боимся людей, которые могут уйти в тень? Мне кажется, что, если человек настроен не платить налоги, какие бы они ни были, он их не будет платить». Кутепов пояснил, что большинство предпринимателей платят налоги и есть «разночтение между теми, которые занимаются предпринимательской деятельностью и имеют облегченные льготные налогообложения, и остальными предпринимателями».
«Ведомости» направили запрос представителю Минфина.
Диалог властей
Эксперты правительственных структур и представители делового сообщества сходятся во мнении о необходимости модернизации данного режима, отмечает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Вадим Засько. Правительство «абстрагируется от сиюминутного популизма», системно придерживается ранее принятых законодательных обязательств и проводит системный мониторинг этой практики, указывает он.
СФ может считать, что ситуация со сбором налогов в бюджет недостаточно устойчива, допускает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. На фоне общего роста сборов в казну логично, что под прицел попадает льготный налоговый режим, полагает директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова.
В СФ отлажена система парламентского контроля за исполнением рекомендаций, отмечает политолог Павел Склянчук. На этапе подготовки подобного рода документов проводятся предварительные консультации и многие спорные вопросы могут быть заранее сняты, считает он.
Какие изменения возможны
После 2028 г. изменения могут коснуться социальной и пенсионной защиты самозанятых, считает Папченкова. По данным Социального фонда, на сентябрь 2024 г. около половины (50,5%), или 4,6 млн, самозанятых не перечисляют никаких взносов в ОПС и остаются вне пенсионной системы, говорит она. За 49,2% самозанятых взносы уплачивает работодатель. Папченкова допускает введение для самозанятых обязательных страховых взносов со сниженной ставкой, также возможно сохранение и развитие добровольных механизмов страхования.
Что предлагалось ранее
В начале октября правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минтруда о запуске эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Уже сейчас для участников действует добровольное пенсионное страхование.
Счетная палата в марте рекомендовала правительству наделить ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов самозанятых, сейчас инструментов контроля, по мнению аудиторов, в этой сфере недостаточно. Контроль позволил установить, что часть самозанятых не передавали сведения о сделках, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, пояснял представитель Счетной палаты.
Минфин ранее поддержал наделение маркетплейсов функцией налогового агента, чтобы упростить регулирование онлайн-площадок, говорил Сазанов «Ведомостям». По его словам, гораздо проще взаимодействовать с одной платформой, чем с тысячами ее продавцов. Минфин будет поддерживать переход к агентской схеме, если маркетплейсы будут проводить через себя поток транзакций и если они являются крупной площадкой.
Компании уже начали принимать меры для контроля отчислений. Сервис «Яндекс такси» принял решение уплачивать налог на профессиональный доход за всех самозанятых исполнителей заказов, сообщали «Ведомости» 31 января со ссылкой на представителя компании. С 1 февраля автоматическое отчисление НПД стало обязательным условием для водителей, которые трудоустроены через платформу.
Положительный эффект может дать новый закон о платформенной экономике, который дает право цифровым платформам софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей, считает Папченкова. Неоднородный портрет самозанятых может требовать кластеризации режима НПД с выделением разных видов самозанятых с дифференцированной ставкой, размером страховых взносов и порядком их уплаты, добавляет она. После модернизации могут вырасти ставки налогов, особенно на работу с юрлицами, и снизиться гранты для регистрации как самозанятый, предполагает Шибанов.
Адвокат АБ «Акцепт» Анна Попова не исключает повышение лимита дохода до 3 млн руб. в год, что можно назвать индексацией на фоне давления инфляции. Также она ожидает роста уровня автоматизации отчетности.
Из-за подмены трудовых отношений самозанятостью бюджет недополучает НДФЛ и страховые взносы, подчеркивает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Екатерина Голубцова.
Последствия для самозанятых
Отмена режима самозанятых может стать ударом для людей, которые нашли в нем легальную форму работы без избыточной административной нагрузки, считает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
Папченкова подчеркивает, что режим НПД внес большой вклад в обеление экономики и обеспечил дополнительные поступления в бюджет. Если на старте эксперимента в 2019 г. сборы не превышали 2 млрд руб., то в 2024 г. россияне уплатили почти 100 млрд руб. по НПД, указывает Папченкова. Более половины самозанятых (55%) до перехода на специальный налоговый режим были вне рынка труда, часть из них пришла из теневого сектора экономики.
В подготовке статьи участвовали Анастасия Бойко, Дарья Мосолкина