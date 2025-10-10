Почему власти расходятся во мнениях о модернизации самозанятости

Ранее СФ предпринимал попытки изменить параметры налога на профдоход. Сенаторы предложили правитель­ству превратить добровольные страховые пенсионные отчисления в обязательные по аналогии с ИП, писали «Ведомости» 6 февраля. Кутепов направлял письмо вице-­премьеру Дмитрию Григоренко , в котором подчеркивал, что отсутствие отчислений означает, что самозанятые могут рассчитывать лишь на социальную пенсию (с 2025 г. она составляет 8824 руб.). В результате формируется сегмент граждан, которые будут жить на минимальную пенсию, зачастую за чертой бедности, при этом вырастет и нагрузка на бюджеты, предупреждал Кутепов.

В начале октября правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минтруда о запуске эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Уже сейчас для участников действует добровольное пенсионное страхование.

Счетная палата в марте рекомендовала правительству наделить ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов самозанятых, сейчас инструментов контроля, по мнению аудиторов, в этой сфере недостаточно. Контроль позволил установить, что часть самозанятых не передавали сведения о сделках, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, пояснял представитель Счетной палаты.

Минфин ранее поддержал наделение маркетплейсов функцией налогового агента, чтобы упростить регулирование онлайн-площадок, говорил Сазанов «Ведомостям». По его словам, гораздо проще взаимодействовать с одной платформой, чем с тысячами ее продавцов. Минфин будет поддерживать переход к агентской схеме, если маркетплейсы будут проводить через себя поток транзакций и если они являются крупной площадкой.

Компании уже начали принимать меры для контроля отчислений. Сервис «Яндекс такси» принял решение уплачивать налог на профессиональный доход за всех самозанятых исполнителей заказов, сообщали «Ведомости» 31 января со ссылкой на представителя компании. С 1 февраля автоматическое отчисление НПД стало обязательным условием для водителей, которые трудо­устроены через платформу.