Трамп вслед за Японией договорился о торговой сделке с Южной Кореей

Трамп вслед за Японией договорился о торговой сделке с Южной КореейСеул добился смягчения условий инвестирования в США
Южная Корея достигла соглашения о параметрах инвестиций Сеула в американскую экономику на $350 млрд с целью финализации торговой сделки с США. Об этом 29 октября сообщил журналистам глава администрации южнокорейского президента Ким Ен Бом после встречи президентов Ли Чжэ Мена и Дональда Трампа.
Соглашение о рамках торговой сделки было заключено еще в июле и снизило тариф с 25 до 15% в обмен на $350 млрд инвестиций Южной Кореи в экономику США и закупки американских энергоресурсов на $100 млрд. Но еще на третьей неделе октября Ли Чжэ Мен заявил Bloomberg, что параметры инвестирования с графиком и распределением прибыли и убытков оставались «спорными». Теперь же Ким Ен Бом сказал, что, согласно договоренностям 29 октября, из $350 млрд инвестиций $200 млрд составят прямые инвестиции в экономику США, а $150 млрд потребует сотрудничество в судостроении, где будут руководить южнокорейцы. По словам Ким Ен Бома, годовой потолок прямых инвестиций в $200 млрд составит $20 млрд в год.
Так как параметры инвестирования после июльского соглашения не были утверждены, экспорт автомобилей из Южной Кореи все еще облагался пошлиной в 25%. По словам Ким Ен Бома, соглашение Трампа и Ли Чжэ Мена снизит тарифы на южнокорейские автомобили в США до 15%. Hyundai и Kia были в невыгодном положении, пока для них действовала апрельская общая американская ставка в 25%, в то время как для японских и европейских конкурентов она была на уровне 15%, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая.
Ким Ен Бом отметил, что тарифы снизят и на полупроводники, которые для Кореи были выше, чем для Тайваня. По данным американского торгового представителя, товарооборот США с Южной Кореей в 2024 г. достиг $197,1 млрд, при этом американские поставки составили $65,6 млрд (+1%), а корейские – $131 млрд (+13%), в основном автомобили, машины и электронное оборудование. По словам Беленькой, требования Трампа к основным торговым контрагентам по инвестициям в США и закупкам американских энергоносителей, сельхозагропродукции и оружия в обмен на снижение тарифов стали стандартными. Похожие условия выдвигались к Японии, которая 28 октября подписала с Трампом соглашение. Беленькая считает, что Трамп, идя к встрече с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября, где может заключить торговую сделку, старается урегулировать отношения с союзниками в регионе.
Сам Трамп отметил на ужине с Ли Чжэ Меном, что у них была «потрясающая встреча» и «многое было решено». Договоренности предваряли теплый прием, оказанный Трампу. Президента США наградили высшим южнокорейским орденом «Мугунхва» за усилия в корейском урегулировании, Ли Чжэ Мен подарил Трампу копию корейской исторической золотой короны. На ужине десерт из украшенных золотом брауни и мандаринов подали на тарелке с надписью «Мир», чтобы «отпраздновать золотую эру корейско-американского альянса». Ли Чжэ Мен пообещал, что Южная Корея увеличит военные расходы, чтобы уменьшить «нагрузку» на США.
Параллельно переговорам о торговле Трамп вновь пообещал «уладить» корейский конфликт, напомнив, что официально Сеул и Пхеньян с 1953 г. продолжают находиться «в состоянии войны». Президент США посетовал, что не смог во время азиатского турне согласовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого «хорошо знает». Но Трамп отметил, что будет «очень усердно работать» над урегулированием с Сеулом и «другими людьми».
Визит Трампа не меняет отношения Южной Кореи и США, они основаны на значительной военно-политической и экономической зависимости от Вашингтона, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Сеул – верный союзник США, во многом ограниченный в своем выборе, но стремящийся защищать свои интересы, в первую очередь в экономике, указывает востоковед: «Давление американцев будет значительно влиять на позицию южнокорейцев. При достаточном давлении Сеулу придется уступить, но доволен он не будет и постарается ограничить убытки».