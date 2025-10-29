Трамп вслед за Японией договорился о торговой сделке с Южной Кореей

Ким Ен Бом отметил, что тарифы снизят и на полупроводники, которые для Кореи были выше, чем для Тайваня. По данным американского торгового представителя, товарооборот США с Южной Кореей в 2024 г. достиг $197,1 млрд, при этом американские поставки составили $65,6 млрд (+1%), а корейские – $131 млрд (+13%), в основном автомобили, машины и электронное оборудование. По словам Беленькой, требования Трампа к основным торговым контрагентам по инвестициям в США и закупкам американских энергоносителей, сельхозагропродукции и оружия в обмен на снижение тарифов стали стандартными. Похожие условия выдвигались к Японии, которая 28 октября подписала с Трампом соглашение. Беленькая считает, что Трамп, идя к встрече с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября, где может заключить торговую сделку, старается урегулировать отношения с союзниками в регионе.