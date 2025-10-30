ФРС снизила ставку, но призвала инвесторов не обольщаться

ФРС снизила ставку, но призвала инвесторов не обольщатьсяРегулятор отказался гарантировать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд приняла решение о снижении процентной ставки на 0,25 процентных пункта (п. п.) – до 3,75-4%. Такой шаг ожидался практически всеми аналитиками крупнейших банков и экспертами, опрошенными «Ведомостями». В то же время глава ФРС Джером Пауэлл упредил поспешные выводы экспертов о том, что в декабре следует также ожидать снижения ставки.
Решение Совета управляющих ФРС ожидалось на фоне сохраняющейся с августа сложной ситуации с безработицей при умеренной инфляции. В прошлый раз ФРС снизила процентную ставку на 0,25 п. п. 17 сентября.
Инфляция держится на приемлемом для дальнейшего снижения процентной ставки уровне, показала статистика министерства труда, выпущенная 24 октября для индексации социальных пособий. По данным ведомства, индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 3% в годовом выражении, что было ниже ожидаемых показателей.
Из семи членов Совета управляющих ФРС двое выступило против принятого решения: ставленник президента США Дональда Трампа Стефен Миран выступал за снижение процентной ставки сразу на 0,5 п. п., а глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел оставить ставку без изменений.
В своем выступлении на пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что в ходе заседания между членами Совета управляющих возникли противоречия по вопросу о том, как регулятору действовать в дальнейшем. Исходя из этого, глава ФРС заявил, что планируемое снижение ставки в декабре «не является предрешенным».
Ситуация в экономике с момента заседания в сентябре не сильно изменилась, подчеркнул он. «Похоже, что рынок труда охлаждается, а инфляция определенно повышается», – сказал глава ФРС.
Пауэлл также сказал, что введенные США тарифы неизбежно влияют на уровень инфляции. Он указал, что задачей ФРС является недопущение роста инфляции.
Канал MSNBC отметил, что снижение ставки два заседания подряд можно считать важной победой Трампа, стремящегося к более низким процентным ставкам. Накануне оглашения решения главой ФРС президент США в очередной раз раскритиковал Пауэлла, заявив, что ФРС снижает процентные ставки «слишком поздно».
До этого президент США призывал Пауэлла уйти в отставку, а на этой неделе заявил, что у него есть несколько кандидатур для замены главы ФРС в мае.
Агентство Reuters отмечает, что аналитики все равно ждут снижения процентной ставки и после следующего заседания Совета управляющих ФРС, которое состоится 9-10 декабря, даже с учетом не слишком обнадеживающего выступления главы ФРС. Но теперь шансы на дальнейшее снижение ставки снизились с 90 до 71%, пишет агентство.
Перед выступлением главы ФРС аналитики ведущих банков ожидали снижения процентной ставки на 0,25 п. п. как в октябре, так и в декабре.
Эксперты «Ведомостей» считают, что ФРС, вероятно, продолжит смягчать монетарную политику.
«На горизонте 2026 г. ФРС, по-видимому, сохранит стратегию постепенного понижения, сочетая осторожное смягчение денежно-кредитных условий с внимательным мониторингом инфляционных рисков», – говорит заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.
Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее снижение ставки на 0,25 п. п. в декабре и продолжение курса на постепенное смягчение в 2026 году с возможными паузами, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Адам Абдулатипов.