ФРС снизила ставку, но призвала инвесторов не обольщаться

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд приняла решение о снижении процентной ставки на 0,25 процентных пункта (п. п.) – до 3,75-4%. Такой шаг ожидался практически всеми аналитиками крупнейших банков и экспертами, опрошенными «Ведомостями». В то же время глава ФРС Джером Пауэлл упредил поспешные выводы экспертов о том, что в декабре следует также ожидать снижения ставки.