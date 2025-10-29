Пауэлл: торговые пошлины США ведут к росту цен на некоторые товары

29 октября ФРС во второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75–4% годовых. Решение было ожидаемым и продиктовано замедлением роста занятости и необходимостью поддержать экономику, несмотря на инфляцию, остающуюся выше целевого уровня в 2%.