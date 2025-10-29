Пауэлл: торговые пошлины США ведут к росту цен на некоторые товары
Торговые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, продолжают оказывать повышательное давление на стоимость ряда потребительских товаров. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции после объявления решения по ставке, передает The New York Times.
По словам главы ФРС, компании переносят связанные с тарифами издержки на конечных потребителей.
В сентябре потребительские цены в США выросли на 3% в годовом исчислении, что меньше ожиданий аналитиков. Несмотря на это, инфляция остается «несколько повышенной», как отметила ФРС в своем заявлении.
В частности, заметный рост цен зафиксирован в категориях мебели и одежды. Производители и ритейлеры корректируют розничные цены, чтобы компенсировать возросшие затраты на импортные пошлины.
Ранее администрация Трампа ввела 25%-ую пошлину на импорт мебели и заявила, что рассматривает возможность распространения повышенных тарифов на текстиль и обувь. Также были анонсированы пошлины на фармацевтику, грузовики и другие товары.
29 октября ФРС во второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75–4% годовых. Решение было ожидаемым и продиктовано замедлением роста занятости и необходимостью поддержать экономику, несмотря на инфляцию, остающуюся выше целевого уровня в 2%.