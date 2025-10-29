Газета
Главная / Экономика /

ФРС ожидаемо снизила ставку до 3,75–4%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США опустила ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до диапазона 3,75–4%. Это уже второе снижение с декабря 2024 г. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

В ФРС отметили, что экономика страны демонстрирует умеренный рост, при этом занятость замедляется, а уровень безработицы слегка вырос, оставаясь низким. Инфляция, по данным ведомства, с начала года повысилась и пока остается выше целевого уровня. Регулятор подтвердил стремление вернуть инфляцию к 2% в долгосрочной перспективе.

29 октября сообщалось, что аналитики ожидали подобного решения ФРС. По оценкам Reuters, большинство банков, включая Morgan Stanley, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs и Nomura, прогнозировали снижение ставки в октябре и декабре на общую величину 50 базисных пунктов.

ФРС уже снижала ставку в сентябре 2025 г. – тогда она была снижена до 4–4,25% впервые за год. Эксперты связывали такой шаг прежде всего с ухудшением ситуации на рынке труда, которое вызывает больше опасений, чем умеренно высокая инфляция.

По данным минтруда США, в сентябре потребительские цены выросли на 3% в годовом выражении – меньше ожидаемого. CBS News отмечал, что это усилило ожидания снижения ставки.

